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打上蘋果光 科嘉-KY今亮燈漲停

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

蘋果在官網揭露最新供應鏈名單，台廠新增薄膜觸控開關（MTS）廠科嘉-KY（5215）等三家業者入列，激勵科嘉-KY今（4）日股價一開盤就直攻漲停，超過千張等著排隊買進。

科嘉-KY主要產品為鍵盤MTS（薄膜觸控開關），供應品項為蘋果MacBook筆電，其開發的Mini LED背光模組已應用在電競筆電，明年可望放量。市場預期其本身為多年來的蘋果筆電概念股。

科嘉-KY主要生產據點中國大陸的蘇州、東莞、重慶，剛加入的越南廠也已開始量產。該公司主要產品為MTS，應用於NB鍵盤、少部分用於桌機，另外並有電子樂器、刷卡機、血糖試片印刷、遊戲機搖桿等。

該公司約五年前開始投資Mini LED之後，已發展Mini LED光源產品，應用在情境燈，也會往背光需求發展。科嘉-KY並投資導光板與背光模組子公司百宏，去年也順利量產出貨。

科嘉-KY也揮軍車用領域，車用部分利用MTS的技術進行開發，主要應用在感測器，公司並配合一線台廠正在做開發，「車用市場需要長期認證，均已展開。」

電競筆電 蘋果 Mini LED

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