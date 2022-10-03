國科會委員會第一次會議 2024年將布局這些新科技

國科會今（3）日舉行改制後第一次跨部會委員會議，討論2024年科技布局。國科會主委吳政忠表示，2024年科技布局著重淨零碳排、量子、AI、半導體、太空、B5G/6G、高齡科技等項目。

他並表示，2023年科技預算規模1,383億元，較前一年增加168億元，成長13.8%，為歷年最高。他希望2024年爭取更多科技預算，「只會多不會少」，希望能成長一成以上。

國科會今舉行改制後第一次委員會議，出席委員包括主計長朱澤民、中研院長廖俊智、文化部長李永得、國發會主委龔明鑫、友達光電董事長彭双浪、和碩董事長童子賢、中山大學校長鄭英耀、中央大學校長周景揚及其他部會代表出席。

未來國科會每兩個月召開一次委員會，得視需要召開臨時會，其任務主要落實科技預算及政策。此外，政院每年將召開一次「科技顧問會議」，邀請科技界大老參與，討論前瞻科技布局。

今日國科會委員會議主要討論2024年科技布局。吳政忠表示，和2023年相較，2024年科技布局會更著重在太空科技、B5G/6G，以及高齡科技。

他指出，6G與B5G是完全不同科技，預估2026年，世界會對6G發展與規格有定案，因此國科會超前布局，著重發展包含B5G（beyond 5G）到「pre-6G」階段的下世代通訊技術。

此外，B5G低軌通訊衛星計畫，將由原規劃由國家發射二顆，加碼為公私協力發射「2+4」顆，讓民間練兵，爭取更高價值國際訂單。

隨著進入高齡社會，吳政忠說，台灣過去一直在布局的高齡科技產業，國科會希望更具體的研究，要讓高齡科技、精準健康產業，能達到「見樹又見林」的程度。

今日委員會議討論國科會淨零科技方案，協助達成國家2050淨零碳排目標，初步規畫將發展淨零科技，協助「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，達成「推動再生能源極大化供給、強化國家能源韌性」、「打造數位淨零產業體系」、「提供綠色低碳生活之淨零科技」、「以社會科學系統性研究提出轉型衝突與爭議之策略解方」等四大目標。吳政忠表示，會中請各部會提出建議，全案預計於12月召開的委員會中定案。