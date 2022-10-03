台積電調漲明年晶圓代工報價？ 法人：傳言屬實機率高

台積電（2330）傳出調漲2023年晶圓代工報價，投顧法人分析，此一傳言屬實機率高，雖然半導體產業庫存調整將延續至明年上半年，但台積電高階製程市占率高，競爭力優於同業，維持「區間操作」投資評等。

日前傳言台積電漲價遭最大客戶蘋果拒絕，另一大客戶輝達亦伺機要求相同待遇，法人表示，新冠肺炎疫情後，台積電於2021年首度取消價格折讓2%至3%措施，漲價大都是反應成本價格上漲。

即使2022年傳調漲16奈米以上的成熟製程價格15%至20%，7奈米及更先進製程調漲10%價格，加計2023年漲價幅度3%至6%，跟其他同業相較，價格仍屬合理。

法人評估，10奈米以下高階製程價格波動相對其他製程較低，主要是能提供量產的晶圓代工廠僅台積電與南韓三星，在供給有限下，價格相對穩定。

此外，5奈米與3奈米對很多客戶而言，都是新製程，並沒有漲跌價問題，除非客戶維持在原本製程，才有議價問題，更何況通常較大的客戶在台積電下單，不會只有單一製程訂單，台積電會依個別客戶單量去報價。

法人直言，真正對台積電影響較大是客戶轉進新製程的速度變慢，因為更高階製程的單價較高，至第2季止，5奈米、7奈米製程營收貢獻各為21%、30%，7奈米以下製程占五成以上，凸顯先進製程是台積電主要營收來源，

另一個影響就是景氣變差，客戶下單量減少，產能利用率下滑，特別是近幾年，台積電資本支出大幅增加，折舊費用亦隨之提升，一旦產能利用率下滑，毛利率將會大受影響。