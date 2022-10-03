良維：仍是蘋果供應商但不在98%名單 續衝高單價產品

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導

針對媒體報導，線材廠良維（6290）被蘋果供應鏈剔除，良維今（3）日表示，該公司依舊是蘋果供應商，只是並未列在蘋果98%供應商之列，供應的產品包括Apple TV與HomePod mini等產品，目前出貨正常，並且因為旺季到來，持續增加之中。

良維董事長李淳正之前表示，該公司以供貨蘋果大電流、單價高的產品為主，例如高階桌機（Mac Studio）與大螢幕產品（Studio Display），以及Apple TV與HomePod mini等線材，這些產品單價較高，該公司藉此衝刺獲利，至於之前蘋果低毛利的產品則淡出，良維今年的策略是拚獲利，持續提升電動車、雲端伺服器與蘋果高階產品的比重，未來的營運方向，將是大幅提升毛利與單價較高的產品，積極衝刺獲利。

媒體報導，蘋果近期公布 2021 會計年度供應鏈名單，遭移除的有雙鴻（3324）、康控（4943）、良維、致伸科（4915）、瑞儀（6176）與金箭印刷等。良維強調，該公司仍是蘋果供應商。

蘋果供應鏈 Apple TV

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