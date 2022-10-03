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去化庫存 記憶體原廠罕見減產因應

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日本NAND Flash大廠鎧俠，本月加入減產行列。（路透）
日本NAND Flash大廠鎧俠，本月加入減產行列。（路透）

集邦科技今日發布最新調查顯示，因需求減弱，造成第3季旺季不旺，DRAM原廠包括美光、鎧俠紛展開減產DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。

集邦指出，繼美光上周宣告減產DRAM與NAND Flash，為首家正式下調產能利用率的記憶體大廠後，鎧俠（Kioxia）也公告自10月起減少NAND Flash產能利用率達30%。

集邦強調，這反應記憶體廠庫存水位激增，且DRAM和NAND Flash價格跌勢擴大，其中NAND Flash市況比DRAM更嚴峻，主流容量wafer合約均價已跌至現金成本，逼近各原廠虧損邊緣，記憶體廠不得不減產因應。

集邦調查指出，在DRAM方面，目前的合約價格仍高過於各主流供應商的總生產成本，因此與NAND Flash相較，尚待觀察是否會有大幅減產的情形出現。美光除了提及當前在該領域有微幅下調產能利用率外，主要在強調2023年度資本支出的大幅下修，以及明年度DRAM生產位元年成長僅有約5%。

集邦認為，依照美光的說法，要達到如此保守的位元成長，代表產能利用率還有大幅下修空間，後續減產的執行程度仍待觀察。

在NAND Flash方面，美光原定自今年第四季起逐步放大232層產品比重，然隨著調降產能利用率決策落實，預估2023年美光主流製程仍會以176層為主，同時舊製程投片亦將減少。

鎧俠及威騰電子（WDC）原計畫在今年第4季起轉進至162層產品，因威騰對2023年資本支出表露放緩態度，在資金難以到位且需求能見度差的情況下，將大幅降低162層產品比重，無法達成原先於2023年取代112層產品成為主流的計畫。

集邦進一步指出，從2023年記憶體供需態勢分析，由於需求展望保守，因此DRAM與NAND Flash在各季度皆呈現大幅度供過於求狀態，2023上半年的庫存壓力將持續快速升高。

DRAM領域，美光率先宣布DRAM減產規劃將遠低於供給位元成長的歷史水位後，2023全年DRAM供過於求比例（Sufficiency Ratio）將由集邦原先預估的11.6%，收斂至低於10%，有助於改善快速惡化的庫存壓力，不過後續仍仰賴更多供應商加入DRAM實質減產行為，才能扭轉明年供需劣勢。

NAND Flash領域由於競爭者眾多，且製造方面未有逼近物理極限的限制，故收斂供給位元是當務之急。在美光、鎧俠供給位元成長皆下修的情況下，2023全年NAND Flash供過於求比例將由原先預估的10.1%，大幅下降至5.6%，在更多NAND Flash供應商在虧損考量加入減產行列的預期下，庫存壓力可望在2023年第2季有所緩解，價格跌幅預計在2023下半年出現收斂。

DRAM NAND Flash Flash

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