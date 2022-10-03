友達第3季法說會 26日登場

友達（2409）今（3）日公告，將10月26日舉行2022年第3季線上法人說明會，說明第3季營運成果並展望第4季產業景氣走向。

友達目前為減資停止交易期間，減資後新股預計於雙十節連假後10月11日上市買賣。

友達去年獲利創史上新高，今年初觀察到面板景氣翻轉下行趨勢，便宣布將現金減資20%。友達減資後每股淨值將從23.3元，提升至29.17元。

市場認為，友達這項股本大瘦身行動，將為面板廠迎接明年景氣回穩，蓄積再躍起的能量。

友達董事會今年3月底決議擬減資20%，減資金額達192.48億元，減資後股本將降為769.93億元，這項減資案後經股東常會通過。

友達董事長彭双浪強調，友達轉型已具成效，公司有信心降低景氣循環波動的影響。他說，今年部分股東報酬採現金減資方式發放，每股退還2元，主要是考量對股東稅負有利，及調整資本規模配合營運轉型。

彭双浪指出，過去面板業因應快速成長需求，不斷透過資本增加擴大規模，但隨著產業進入高原期，如以更精簡的資本做到相同結果，資本便可適度瘦身。考量友達近年現金流穩定健康，面板產業短期內無大投資，將股本由963億減至約770億是相對適合的規模。