新團隊才上任半年！建漢公告解任執行長

鴻海集團旗下網通廠建漢科技（3062）今年4月經營團隊大換血，新經營團隊於6月股東會時一起亮相，營收表現也大有起色，結果才過半年時間，建漢董事會今日突然公告解任汪修銘擔任的執行長及總經理職務，引起業界譁然。

建漢今年4月經營團隊大換血，董事長由矽谷知名創業家李廣益，李廣益也找來網通業界老將汪修銘擔任執行長暨總經理，財務出身的謝漢淵擔任經營管理中心副總。

新經營團隊將扛起扭轉建漢營運從谷底翻揚的重責大任，當時建漢發出新聞稿強調，未來新經營團隊將針對產品、技術研發、客戶開展、供應商管理及內部組織與系統進行調整及優化。

而新團隊進駐之後，建漢營收也的確大有起色，5月營收3.53億元，年增12.35，6月營收6.23億元，年增93%，7月營收6.06億元，年增134.6億元，8月營收6.39億元，年增112.2%，也扭轉全年累計營收為正成長，累計前8月營收32億元，年增24.8%

雖然建漢營運正向發展，但據了解，董事長李廣益與執行長汪修銘在經營管理的理念上有所差異，因此才會出現這個結果（董事會決議）。

建漢表示，現階段會由董事長李廣益兼任總經理一職，未來若有新任總經理人選，將會由董事會通過任命,並對外公告。建漢也公告延攬宇智網通前總經理劉宜文擔任研發主管。

建漢表示，目前公司在各方面持續進行體質調整，例如產品開發、研發人力、生產製造及公司內部制度流程及平台改造，對於營運看法仍是維持下半年優於上半年。

面對未來，建漢表示，由於全球景氣未明加上各國升息及通膨持續高升，未來市場的狀況我們謹慎保守看待。