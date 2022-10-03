宏達電攜手創作者 打造VIVERSE元宇宙

智慧手機暨VR裝置廠宏達電HTC今日表示，旗下開放元宇宙平台 VIVERSE近期與魚乾、法咪咪、豆漿、《那些電影教我的事》等多位來自不同領域的創作者合作策展，攜手將創意作品搬上元宇宙，將 VIVERSE 打造為嶄新創作平台，讓作品以更多元的面貌現身。

HTC表示，參觀者進入 VIVRESE 觀展時，能依喜好客製化自己的虛擬分身（Avatar），無論你想成為寫實仿真或是載入 VRM 格式動漫風格 Avatar，都能輕易透過手機、電腦、平板或 VR 裝置進入虛擬空間，與來自各地的使用者一同觀展。VIVERSE 也預計在本月份推出更多Avatar新造型、Avatar 動作包與自拍等進階功能，大幅增加元宇宙空間的自由度與體驗樂趣。

據悉，VIVERSE 平台自問世以來，持續與來自全球的創作者合作打造多樣元宇宙。繼《Step into Cat Art 走進喵次元》、《小鳥之翼》元宇宙美術館、與「ZombieClub」合作的「AWAKEN」元宇宙線上展、亞洲知名攝影大師 Joshua Lin 林炳存「鏡墨。流白」NFT數位藝廊、全球第一華人音樂元宇宙歌手Jeric陳傑瑞 《Say Something》登月展、VIVE Arts於享譽全球的知名藝術大展瑞士巴塞爾藝術展（Art Basel）的虛擬展間，VIVERSE 又陸續推出亞洲榴槤大亨藝術家法咪咪（FAMEME）榴槤宇宙首部曲－《FAMETAVERSE》、百萬YouTuber 魚乾十周年《一直都在》虛擬展、喵界模特兒豆漿《豆漿與俊榮的緣份》以及由「那些電影教我的事」所策劃的《解憂電影院》展覽，讓喜愛超現實藝術、寵物、音樂與電影等多元面向的觀眾也能體驗元宇宙。

VIVERSE 除了持續豐富元宇宙創作內容，也陸續更新並強化平台功能，Avatar是使用者的元宇宙化身，使用者可在 VIVERSE 中選擇自己喜愛的寫實仿真或載入動漫VRM格式的 Avatar，自由穿梭於VIVERSE的不同世界；更多元的 Avatar新造型、以及能讓 Avatar更具自由度像是跳舞、擺拍的動作包，更將於近期內推出。在虛擬空間遇見其他觀展者時，使用者能以說話或透過表情符號進行即時互動，VIVERSE更預計在10月推出自拍功能，讓在元宇宙社交或看展的使用者，更方便地在社群分享照片。