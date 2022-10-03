聯電設備學院開幕 一年內培訓600位設備工程師

聯電（2303）今(3)日宣布，設置在南科12A廠P5廠區的半導體設備學院正式開幕，預計在一年內完成600位設備工程師培訓，並自2023年起推廣至聯電海內外其他廠區。

台灣半導體產業上下游皆面臨設備人力供需失衡，設備新人來自不同的學校和專業背景，如何讓新進工程師快速進入狀況，習得專業技術，是工廠主管的重要課題。現行在半導體廠內，各單位各自培訓新進工程師之基礎知識，運用OJT (On the Job Training)及機會教育習得相關技能，聯電設備學院實作教室則是進一步將新人教育訓練標準化、系統化、實作化，讓學員集中上課，動手實作，並接受考核，確保學到符合工作需求的專業能力與自信心。

聯電總經理簡山傑主持開幕典禮致詞時表示，因應公司持續的擴產，隨著新機台進駐，對優質設備工程師的需求日益增加。很高興看到設備學院的成立，更期待迅速推展到聯電所有廠區，因為機台設備是半導體生產的基石，是公司營運至關重要的一環。他也要特別感謝協力廠商，對教學設備及教具提供即時與必要的支援。

同時身兼聯電ESG指導委員會主席的簡山傑總經理進一步指出，聯電善盡企業社會責任，持續關注社會的發展與共好，與多所大學合作開設半導體課程，積極推動結合學校課程及產業資源，並提供學生現場見習與實作機會，厚植產業優質人才庫，實踐提升青年永續工作力的社會回饋理念。

負責聯電南科12A廠聯電協理的莊裕智協理指出，聯電一向注重員工的教育訓練，而設備學院的成立，就是要讓新進設備工程師除了理論基礎外，還得到實際操作的經驗，培養更全面、更完整的專業技能。隨著往後聯電各廠的擴充產能與大量招募工程師的訓練需求，設備學院可以協助設備工程師在完成基礎元件訓練後，瞭解半導體設備元件的原理與作用，快速縮短學用落差。更期待工程師能順利接軌更深一層的機台操作原理及維修技能，未來能建立自主維修技術。