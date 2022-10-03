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文組也可進半導體！聯電設備學院歡迎跨領域加入

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導
聯華電子今（3）日宣布，設置在南科12A廠P5廠區的半導體設備學院正式開幕，預計在一年內完成600位設備工程師培訓，歡迎各類科系與跨領域人才的加入。圖片提供／聯電
聯華電子今（3）日宣布，設置在南科12A廠P5廠區的半導體設備學院正式開幕，預計在一年內完成600位設備工程師培訓，歡迎各類科系與跨領域人才的加入。圖片提供／聯電

聯華電子（2303）今（3）日宣布，設置在南科12A廠P5廠區的半導體設備學院正式開幕，預計在一年內完成600位設備工程師培訓，並自2023年起推廣至聯電海內外其他廠區；歡迎各類科系與跨領域人才的加入，透過學院培育養成與訓練，投入半導體產業。

台灣半導體產業上下游皆面臨設備人力供需失衡，聯電表示，設備新人來自不同的學校和專業背景，如何讓新進工程師快速進入狀況，習得專業技術，是工廠主管的重要課題。

聯電指出，現行在半導體廠內，各單位各自培訓新進工程師的基礎知識，運用OJT (On the Job Training)及機會教育習得相關技能，聯電設備學院實作教室則是進一步將新人教育訓練標準化、系統化、實作化，讓學員集中上課，動手實作，並接受考核，確保學到符合工作需求的專業能力與自信心。

聯電總經理簡山傑主持開幕典禮致詞時表示，因應公司持續的擴產，隨著新機台進駐，對優質設備工程師的需求日益增加。很高興看到設備學院的成立，更期待迅速推展到聯電所有廠區，因為機台設備是半導體生產的基石，是公司營運至關重要的一環。在此也要特別感謝協力廠商，對教學設備及教具提供即時與必要的支援。」

身兼聯電ESG指導委員會主席的簡山傑進一步指出，聯電善盡企業社會責任，持續關注社會的發展與共好，與多所大學合作開設半導體課程，積極推動結合學校課程及產業資源，並提供學生現場見習與實作機會，厚植產業優質人才庫，實踐提升青年永續工作力的社會回饋理念。

負責聯電南科12A廠的莊裕智協理指出「聯電一向注重員工的教育訓練，而設備學院的成立，就是要讓新進設備工程師除了理論基礎外，還得到實際操作的經驗，培養更全面、更完整的專業技能。隨著往後聯電各廠的擴充產能與大量招募工程師的訓練需求，設備學院可以協助設備工程師在完成基礎元件訓練後，瞭解半導體設備元件的原理與作用，快速縮短學用落差。更期待工程師能順利接軌更深一層的機台操作原理及維修技能，未來能建立自主維修技術。

聯電強調，長期投入半導體產業人才培育，除持續招募理工相關科系大學與碩、博士生外，也歡迎各類科系與跨領域人才的加入，透過積極的培育養成與訓練，投入半導體產業。

聯電 半導體 工程師

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