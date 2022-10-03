蘋果公布200大供應鏈 台廠三進五出

美商蘋果近期公布2021會計年度前200大供應鏈名單，根據名單顯示，台廠共有三家加入、五家被剔除；其中，新加入的名單有台燿（6274）、台表科（6278）、科嘉-KY（5215），而遭剔除的名單則有雙鴻（3324）、康控-KY（4943）、良維（6290）、致伸科（4915）、瑞儀（6176）等台廠。

至於中國大陸業者方面則變化更大，呈現「七進八出」。其中，中科三環、水晶光電、聞泰科技等業者進入供應鏈行列，而歐菲光、先鋒材料則遭剔除；日商則是日本輕金屬、能源集團ENEOS加入供應鏈。

業界人士表示，此名單為蘋果的前200大供應鏈，即使業者不在名單上，也不代表真的不在供應鏈裡面，有可能是間接出貨，也有可能是供應比重較低等因素。

法人認為，蘋果執行長庫克擅長供應鏈管理以及控制風險，因此每年前200大供應鏈變化大，此舉雖然對蘋果供應鏈較為苦惱，但對蘋果而言，卻是降低供應風險的必要之舉。