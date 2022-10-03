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合晶獲准進駐中科二林園區 投資逾150億元建新廠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
半導體大廠合晶科技公司獲准進入中部科學園區管理局二林園區籌設新廠，預計租用土地約10公頃，總投資金額逾新台幣150億元。圖／中部科學園區管理局提供
半導體大廠合晶科技公司獲准進入中部科學園區管理局二林園區籌設新廠，預計租用土地約10公頃，總投資金額逾新台幣150億元。圖／中部科學園區管理局提供

半導體大廠合晶科技公司獲准進入中部科學園區管理局二林園區籌設新廠，預計租用土地約10公頃，總投資金額逾新台幣150億元，為中科二林園區高科技產業聚落再添生力軍。

中科管理局上午說，本案由局長許茂新率隊與合晶高層多次磋商，逐一克服進駐相關問題，終於促成合晶落腳中科二林園區。

中科管理局說，合晶公司為半導體產業供應鏈大廠，在低阻重摻領域排名全球前三大。近年因消費性電子產品的需求力道強勁，物聯網與巨量資料帶動多元智慧應用的創新服務，加上電動車領域對於高壓、高功率元件的需求提升，相關產業對晶圓需求暢旺，呈現供不應求狀態，故而尋求擴廠。合晶公司進駐中科二林園區建廠生產，不僅有助紓解對下游產業供貨壓力，更可以區域優勢連結臺灣北中南部上下游產業，掌握半導體產業在地供應鏈商機。

合晶公司說，公司計畫在二林園區建廠擴增新製程產能，提升功率半導體和邏輯元件用產能及生產技術能力，拓展市占率，不僅迎合未來車用電子等龐大需求，亦可配合自身品質、交期穩定的優勢，就近服務台灣廠商，維持與客戶夥伴關係。與公司以客為本、技術紮根台灣、市場面向全球、永續經營的理念相契。

中科管理局說，中科二林園區面積631公頃，是中科五大園區中面積最大的園區，依107年通過的環評計畫書，引進對象以低耗水、低耗能、低排放為原則，產業類別以精密機械、光電、電腦周邊及半導體等產業為主，目前已核准引進36家廠商，計畫投資金額約1070億元，另有數家廠商持續洽商進駐事宜。

該園區可供出租土地133公頃，尚有約70公頃可供租用，歡迎有意進駐之廠商把握契機，管理局將提供投資引進之優質行政服務。

中科 合晶 半導體

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