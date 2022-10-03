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研華校園徵才 網羅優秀人才加入工業物聯網行列

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395），日前以「役實之選」作為徵才主軸，加入秋季校園徵才行列。此次研華將針對在校生與畢業生開出近百個替代役與實習職缺，並以優於市場上之薪資、福利，希望網羅更多優秀人才提前加入工業物聯網的行列，以進一步形成未來中堅梯隊，實現企業永續傳承目標。

研華人力資源部總監劉蔚志表示，研華近幾年積極朝物聯網佈局，在人才需求除需大量跨界、跨領域人才外，也意識到部分單位平均年齡有上升趨勢。因此，自今年開始加入校園徵才的行列，並鎖定有替代役、暑期及長期實習的在校生與應屆畢業生，邀請他們提前進入研華，跟隨產業前輩實際融入公司專案，以期參與者對研華及工業物聯網產業前景有更多認識與認同；此外，也期望能為各單位補充年輕菁英人才，並培育成為優秀青年人才梯隊，致使公司達到永續傳承的目標。

研華為此將加入10月12日陽明交通大學校園徵才並於現場擺設攤位，屆時將有各單位高階主管與企業學長姊到場提供職涯諮詢與說明；自10月5日起，也將陸續於台灣科技大學（10/5）、陽明交通大學（10/12）、成功大學（10/15）、中央大學（10/24）及政治大學（11/24）舉辦共五場的實體企業說明會，歡迎有興趣同學至各校網站報名並到現場互動了解。

研華「役實之選」預計招募職務包含製造生產、產品研發、產品應用、專案管理等四大類，歡迎電機、電子、通訊、資工、資管、資訊、機械、工工、工管、商管以及外語等人才加入。除校園徵才之外，研華今年亦開出300多個職缺，歡迎有志加入工業物聯網行業的菁英人才，至研華菁英招募官網了解並投遞履歷。

研華 徵才 物聯網

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