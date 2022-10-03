亞馬遜新品亮相！元太受惠 法人估下半年營運逐季成長

Amazon發表新款電子書閱讀器「Kindle Scribe」，元太（8069）仍為電子紙模組獨家供應商，市場法人認為，相關訂單為下半年元太營收動能之一；現階段元太業績更重要的動能來自物聯網應用相關產品線，預估將帶動元太下半年營收、營業利益逐季增加，獲利展望更勝上半年。

Amazon發表新款電子書閱讀器「Kindle Scribe」，該產品加入手寫功能，並可打開word文件，可使筆記功能更加強大，而元太仍為電子紙模組獨家供應商，法人機構認為，相關訂單為下半年元太重要營收來源之一。

展望下半年營運，雖然消費者購買意願受到通膨疑慮加深影響而轉趨保守，預估將影響電子紙閱讀器、電子筆記本相關產品線的出貨表現，不過，元太已將相關電子紙材料產能轉供需求持續暢旺的物聯網應用相關產品線所需，預估下半年元太的營收、營業利益仍逐季成長，且下半年獲利表現亦將更勝上半年。