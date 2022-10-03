快速存下好幾桶金 31歲科技新貴進外商薪資六年內翻倍
誰說學歷貶值？科技業學歷可說是愈高愈吃香。今年31歲的周先生畢業於中山大學機械系，幸運的他學以致用，第一份工作就順利進入半導體美商企業，在全球前三大記憶體製造商，擔任設備工程師，主責在生產線上維持機台正常運作或增加產品良率，入行起薪就有60萬，遠超過我國上班族全年總薪資中位數50.1萬元，目前工作六年年薪翻倍成長突破百萬元，堪稱科技新貴。
現身說法的周先生特別提醒，科技業學歷越高越吃香，碩士起薪比學士多出一萬元以上，鼓勵有志投身科技業的同學，多讀兩年書拚碩士文憑，對未來求職更有幫助。
此外，周先生還說，半導體業輪班制度其實並不可怕，每天工時12小時做2休2，一個月輪班一次，若排到夜班就是從晚上8點到隔日上午8點，日班同事都會準時到班交接，他完全不需要擔心超時加班。
周先生對現職得心應手，穩定輪班讓他能妥善安排休假，兼顧工作與社交休閒，科技業保障年薪14個月，加上優渥的分紅獎勵制度，快速存下好幾桶金，他很滿意現在的工作與生活。
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