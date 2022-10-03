科技人才荒 台大院長示警：台灣原有優勢正快速消逝中

科技業的從業門檻高、專業性高，合適人才難覓，台灣科技產業在全球半導體、5G和車用電子等產業供應鏈中扮演領頭羊角色，但人才荒現象始終未解。1111人力銀行於10月起將舉辦一系列產業論壇，第一場「缺工海嘯－科技人才荒」今（3）日登場。

1111人力銀行指出，「缺工海嘯－科技人才荒」產業論壇由數位發展部產業發展署擔任指導單位，台灣科學工業園區科學工業同業公會、光電科技工業協進會、台灣人工智慧協會、天下學習、科技島及中華人事主管協會共同協辦，邀請重量級主講貴賓，包括：台灣大學電資學院院長張耀文、光電科技工業協進會董事長邰中和、資策會數位教育研究所所長張育誠、立法委員邱臣遠、立法委員邱顯智等產官學各界專家，共同探討科技業缺工解方。

台灣大學電資學院院長張耀文表示，近年來在少子女化、長期低薪高房價和教育政策脫軌下（廣設大學、資源錯置、教育制度弱化基礎訓練、理工學生大幅減少、大學學制僵化、大學教師年金大砍等），台灣在育才、攬才、留才和聚才的原有優勢正在快速消逝中，而且已經造成產業人才的短缺。

台灣人工智慧協會執行長林筱玫指出，過去曾參與總統盃黑客松評選、並協助資策會、國科會許多專案。林筱玫指出，人工智慧發展則從技術研發，到社會信賴並延伸至各行各業，除了社會各界都小心翼翼看待此一趨勢，也與聯合國倡議永續發展有密不可分的關係。

林筱玫表示，現在人工智慧發展著重於醫療、製造、行銷產業，同時也面臨數據資料統計以及場域驗證兩大挑戰。以德國為例，少子化、人口老化、拉扯人才供給議題，同時德國以廣吸外來人才，以成為開放移民國家，補足研發量能。

台灣民眾黨立法委員邱臣遠指出，過去曾提出新經濟移民法，包含白領、專業人才的引進。而邱臣遠過去曾有赴越南經商的經驗，他近期曾訪越觀察目前產業狀況以及招商政策，他表示當地雖然人口充足，但科技人才育成，卻跟不上產業發展，故產業較優先設置自動化產線，以彌補技術端缺口。

邱臣遠表示，台灣少子化的狀況，也是人力短缺主因，除了需要短中長期目標配套，也需要大環境的許可，包含廣建社會住宅、稅制改革等。針對台灣科技業缺工現況，邱臣遠並歸納出產業需求、人口因素以及國內環境等三大配套需要完善，未來有賴補足現行政策缺陷以及國會推動。

1111人力銀行總裁林文雄表示，因應網路時代變遷，1111將系統全面改革，更貼近年輕族群，積極延攬各界專業人才，藉由運用Al人工智能，幫助HR提升徵才的效益外。同時，為解決台灣少子化下，造成各行各業缺工，尤其科技產業更形嚴重，因此，1111人力銀行邀請產、官、學界專家集思廣益，協助産業解決缺工苦惱。

此外，因應這波缺工海嘯來襲，1111也跳脫傳統產業人力銀行的舊思維，即將推出「科技專區」，以四大單元呈現「科技新知」、「科技論壇」、「科技新秀」、「精選企業」，即時報導科技新知以及社群討論，並結合「科技島」，成為最權威科技知識平台。另外亦有媒合職缺功能，透過大數據篩選出優質工作，提供理工人才轉職參考。