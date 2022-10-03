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科技業吹冷風 企業看Q4景氣悲觀比例高於樂觀近一成二

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行今舉辦「缺工海嘯－科技人才荒」產業論壇，多位產官學各界專家共襄盛舉，包括：台大資工系副教授陳縕儂、中華精測人資長葉惠菁、數位發展部副組長陳彥廷、1111執行長張瑞雄、光電協會董事長邰中和、1111總裁林文雄、台大電資學院院長張耀文、立委邱臣遠、台灣人工智慧協會執行長林筱玫、資策會數位教育研究所所長張育誠、天下學習總經理劉鳳珍（由左至右）。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行今舉辦「缺工海嘯－科技人才荒」產業論壇，多位產官學各界專家共襄盛舉，包括：台大資工系副教授陳縕儂、中華精測人資長葉惠菁、數位發展部副組長陳彥廷、1111執行長張瑞雄、光電協會董事長邰中和、1111總裁林文雄、台大電資學院院長張耀文、立委邱臣遠、台灣人工智慧協會執行長林筱玫、資策會數位教育研究所所長張育誠、天下學習總經理劉鳳珍（由左至右）。 圖／1111人力銀行提供

全球景氣下行風險持續升溫，半導體雜音四起，是否因而延緩科技業徵才腳步？企業端又是如何看待第4季景氣呢？根據1111人力銀行今（3）日發布「科技業缺工調查」顯示，有高達41.1%受訪的科技廠商持平看待第4季景氣，而認為景氣轉差的比例則占35.4%，僅有23.5%看待景氣將好轉，整體而言科技業相形謹慎，悲觀的比例明顯高於樂觀將近12%。

又觀察企業的徵才意願，有五成二企業表示目前積極徵才中，以全職人員為此波招募主力，人力缺口集中在「基層人員」74.5%及「中階技術人才」38.1%兩大類型為主。值得關注的是，根據1111資料庫顯示，科技業徵才人數自2020年以來逐年遞增，短短三年內增加32.3%，目前仍有高達11萬2000餘筆的「工程師」急缺待補人。

此外，調查還顯示，科技業廠商在第4季徵求的職務類別分布包括「電腦系統/資訊/軟體」35.4%、「操作/維修/技術服務」33.6%及「業務/貿易/客服/門市」23.6%。徵才原因為補足流失人力63.6%及業務量增加35.4%兩大推力。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據資策會MIC資料顯示，2022年台灣半導體產業表現優於全球，預估產值達4.36兆新台幣，成長率17.5%。雖然面對俄烏戰爭陷入膠著，各國升息，全球景氣降溫，股市震盪等影響，今年7~8月國內各家晶圓代工業者陸續召開法人說明會之後，反映行業景氣開始呈現兩極化的發展，本次調查中亦反映出科技業對於第4季景氣看法保守，但不影響企業長期布局及人力配置，產線的基層人力缺口仍在之外，更急需中階技術人才。

而近年科技業頻傳人力缺口的主要原因，調查顯示是「少子化/畢業生人數銳減」35.0%、「青年就業意向轉變」34.1%、「國際大廠挖角/人才流失」30.7%及「與其他產業競爭人才」29.4%。

由於科技業從業門檻高、專業性高，合適人才覓得不易，企業因應缺工困境，也積極採用多元管道擴充人力，包括「擴大徵才科系」31.6%、「下修學歷門檻」18.6%以及「產學合作」14.2%。

根據台灣證券交易所曾經公布上市公司非主管職員工的薪資統計結果，在前25名企業中，幾乎有一半以上被半導體產業包辦，而員工股票分紅亦是科技業行之有年的獎勵制度，根據調查指出，有四成八的受訪企業表示未來一年有調薪規劃，平均調幅為4.3%。而調薪的標準是「衡量個人工作績效」52.8%、「企業營運獲利」38.9%、「企業有固定調薪制度」22.0%、「部門績效」18.6%及「員工年資」17.7%。

黃若薇表示，隨著物聯網、人工智慧、網路資安、電子商務、元宇宙、區塊鏈的興起，具有相關背景的人才更顯搶手，科技業正面臨人才荒之際，即使不是理工系所畢業，只要具備跨領域能力，依然能夠受到人資青睞。

上述「科技業缺工調查」，是1111人力銀行針對企業會員進行立意抽樣，調查時間2022年9月12日到9月29日，總計回收共924份。

科技業 景氣

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