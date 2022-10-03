富邦全球ESG綠色電力ETF 10月3日起募集

近年來氣候變遷，帶動全球邁向低碳經濟，「綠色投資」成為口耳相傳的重要題材，「綠色商機」儼然變成投資新趨勢。一網打盡全球綠電受惠產業的「富邦全球ESG綠色電力(00920)ETF」，即將於10月3日正式募集，最低只要1萬5千元即可參與綠電兆元商機。

富邦投信投資策略師徐翊達表示，為了減少溫室氣體排放或解決全球變暖，以達成「去碳」目標，全球在環境綠化技術方面的投資持續成長。全球綠色電力投資新趨勢在電池與儲能科技、太陽能及風能、其他替代能源方面皆處處是商機。電池與儲能科技方面兆元商機已起飛，2021年電動車銷售，較2020年成長108%；鋰電池2025年全球規模有望達新台幣2.8兆元，較2020成長84%；2021年全球儲能新裝機規模年增長72.4%。

太陽能及風能可說是去碳化下的投資商機，2021至2027年全球太陽能與風能市值的複合年成長率，分別為20.5%與9.3%。歐美及亞洲等主要經濟體，風能與太陽能發電已有相當比重，到2050年，全球可再生能源發電量將成長8倍，全球佔比由約3成上升至88%，其中以風能及太陽能為主，顯示風能/太陽能將成為主要供電來源。

富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄則指出，基於綠電投資的大趨勢下，富邦投信推出台灣第一檔具備ESG概念的綠能ETF，用3G+E的投資心法抓住綠電兆元商機，第一個G為Global，也就是布局全球綠電產業龍頭，直接掌握行業領先競爭力，第二個G為Government，意即投資跟著政府政策走，第三個G+E 為Green+ESG，也就是透過ESG評鑑投資永續經營企業，迎合全球投資潮流，投資真正永續經營之綠電企業。

該ETF追蹤指數為ICE FactSet全球綠能ESG指數，成分股配置全球與太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能及電池儲能科技相關之行業。篩選邏輯首先從全球25個國家(不含中國、俄羅斯)共計31個交易所，篩選市值需>1億美元、3個月平均成交金額>100萬美元之企業。再參考歐盟「可持續金融分類方案」，聚焦66個綠能相關產業，綠能營收至少佔50%的企業，並納入晨星旗下Sustainalytics提供之ESG風險分數，剔除高風險的危險企業，挑選自由流通市值排名前35之大型企業，其他權重限制包括「能源轉型之公用事業」檔數不超過10檔，合計權重不超過20%，此外，ESG風險等級加權之自由流通市值權重，單一成分股權重上限10%。

根據2022年7月底的資料，ICE FactSet全球綠能ESG指數的投資產業類別，太陽能類別佔比最高達29.2%，其次為風能佔21.6%、電池及儲能科技佔21.6%、多元再生能源佔16.3%，水力、氫能、地熱與生質能分別佔1~7%。洪珮甄表示，綠色電力不是只有大家很熟悉的太陽能、風能等，還包含穩定供電所需的電池儲能科技。

綜上所述，「富邦全球ESG綠色電力ETF」不只是投資目前最受矚目的綠電，同時是帶有永續經營概念的綠色電力，值得投資人超前佈署，跟上投資新浪潮。