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電信業整併5G吃到飽門檻有變？中華電這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

電信產業整併後未來市場將重回三足鼎立局面，對於外界關注該議題與5G吃到飽門檻或資費變化，中華電董事長謝繼茂今（1）日提到，樂見合併案。另外預計合併後趨向完全競爭，各家品質競爭將更激烈，資費則趨向穩定。

過去4G的499之亂讓外界關注未來電信業整併後對5G資費的變化。對此，謝繼茂表示，預期產業合併以後競爭會更激烈，畢竟大家規模差不多大，以後會是網路品質涵蓋率的競爭，往好的方向發展，競爭會更激烈，資費方向會趨向穩定。

至於外界關注5G吃到飽門檻是否會往下？他則表示，5G在5年內虧錢都是正常現象，這就是為什麼小業者支持不下去，剛開始一定會虧錢、投資非常多，因此價格競爭上大家都會非常節制。

中華電總經理郭水義也表示，5G本來就是投資比較大的事業，但有機會讓台灣在國際社會上透過ICT升級，第二也有針對弱勢的普及服務方案，政府已有機制，由所有者共同分攤，中華電分攤比例超過52%，第三針對消費、企業客戶也有不同多元方案。

此外在低軌道衛星頻譜執照前夕，五大電信公司董事長及總經理將於10月5日拜會NCC新任委員，據了解，5家電信公司提出的兩大訴求包括低軌衛星通訊發展、建立垂直專網共榮生態。

至於外界關注近期聽證會上電信同業意見交鋒，謝繼茂則表示，相信主管機關有高度和智慧解決不同業者間分歧和看法，對主管機關表達信心，業者都站在自己立場以法尊發表意見。

中華電也表示，合併是好事，要符合法遵，尊重台哥大和遠傳意見，敬佩他們對法遵的要求。

5G 中華電 資費

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