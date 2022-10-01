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中華電信力邀戴資穎擔任永續發展傳播大使

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
中華電信力邀戴資穎擔任永續發展傳播大使。圖／中華電信提供
中華電信力邀戴資穎擔任永續發展傳播大使。圖／中華電信提供

中華電信近年積極推動ESG永續發展，今(1)日特別舉辦「中華電信 羽你一起護地球 環保營」，邀請台灣羽球天后戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使，也邀請到事前參與環保尖兵募集活動的30位粉絲一同到場響應，現場透過環保手作課程及環保知識問答，強化民眾環保意識，一起護地球，讓台灣永續發展。

中華電信今日也宣佈正式啟動「拍下勝利 種下樹木」三年計畫，除支持國家優秀運動員發展，也希望能結合運動員力量為地球出力，未來三年只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事，獲勝一場，中華電信即捐贈100棵樹木，本計畫也特別與林務局合作，一起進行種樹造林計畫，預計未來三年將為地球種下15,000棵樹，實際落實綠化減碳，守護地球。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信2017年起邀請戴資穎擔任代言人，在每一場球賽轉播下，見證戴資穎不斷精進自我的過程。小戴在球場上努力奮戰不懈的精神也感動國人，中華電信希望結合小戴將這份精神運用在環境永續、愛護地球上，號召民眾一同響應。中華電信透過捐樹，配合林務局造林計畫，進行森林復甦培育，民眾則可以透過日常的環保行為，降低對環境的衝擊，共同一起為保護地球努力，讓我們的世世代代都享有美好的環境與生活。」

中華電信 環保 戴資穎

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