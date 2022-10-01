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傾聽粉絲聲音 鴻海宣布科技日開放50位民眾進場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海也在本周釋出Model V電動皮卡的車款外觀與內裝影片。圖／擷取自2022 HHTD鴻海科技日／ Model V Official Teaser影片
鴻海也在本周釋出Model V電動皮卡的車款外觀與內裝影片。圖／擷取自2022 HHTD鴻海科技日／ Model V Official Teaser影片

2022鴻海科技日預計10月18日登場，過往，鴻海科技日主要都是開放媒體到場，不過，今年回應粉絲支持，鴻海今天早上在臉書官方粉絲頁宣布，開放50位支持鴻海的粉絲們，一起蒞臨現場參與年度盛事。

鴻海董事長劉揚偉先前即已透露，在今年的科技日上，將會有2-3款電動車亮相，這也讓不少投資人、民眾相當期待，很希望鴻海能推出更多百萬元以下的純電車。

鴻海也在本周釋出Model V電動皮卡的車款外觀與內裝影片，這也是繼去年鴻海發表休旅車Model C、轎車Model E與電動巴士Model T之後的第四款全新電動車，雖然目前僅釋出短短29秒的Model V影片，尚未公布規格、價格資訊，但也在車友論壇之間掀起了廣泛討論。

鴻海也在臉書官方粉絲頁面上表示，最近一直聽到粉絲許願想參加今年的鴻海科技日，感謝粉絲支持，鴻海今年決定開放50位支持鴻海的粉絲們，一起蒞臨現場參與年度盛事，希望粉絲能近距離感受鴻海的實力，並分享鴻海「3+3」領域的成果。

鴻海 電動車 劉揚偉

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