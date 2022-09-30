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友達落實綠色製造 2021年創造循環經濟效益80億元

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

面板廠友達光電（2409）今（30）日表示，該公司對內從循環產品的設計販售、製程原料回收、水回收與廢棄物減量等面向著手，對外與合作夥伴共同推動包材回收、研發再生料技術及製程材料循環，2021年累計創造循環經濟效益達新台幣80億元。

友達指出，該公司以實際行動引領產業共創循環生態系，守護環境永續，同時創造經濟效益；除循環產品之外，持續推動客戶與供應商包材回收，去年全年累計節省的新包材購入成本達13.2億元。

另外，友達持續開發使用再生塑料的顯示器產品，2021年成功導入3款桌上型顯示器及1款筆記型產品，累計營收金額達17.1億元。而透過顯影液及去光阻液回收、汙泥廢棄物減量及水回收減量等，實踐原料循環使用，轉換金額高達49.6億元。

在製造層面，友達除自源頭減少各類廢棄物產生，也利用創新設備開發及回收製程，降低化學溶劑用量。過去友達將舊液交由合作廠商清運，並進行再次蒸餾處理，耗費大量能源也會產生碳排，2021 年友達透過虛擬量測（VM）及回饋控制（R2R）製程技術，打造「鋁酸用量精準控制方案」，成功讓鋁酸廢液清運量歷年來最低，整體使用量相較 2019年大幅下降 11%，實現化學品精準控制與減量。

友達強調，響應聯合國永續發展目標（SDGs），依循SDG12「責任消費與生產」制度，公司致力推動綠色製造、擴大循環經濟影響力。

對內，友達從循環產品設計販售、製程原料回收、廢棄物減量等面向著手；對外，則與合作夥伴共同推動包材回收、研發再生料技術及製程材料循環，落實綠色製造與資源循環利用。

友達 廢棄物 顯示器

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