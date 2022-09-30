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台積電全球技術論壇 累計逾5,500人參與創新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（30）日更新ESG電子報提及今年度已舉辦的技術論壇紀錄，台積電指出，總計今年全球逾5,500人參與北美、歐洲、中國大陸、台灣及日本活動，創下新高紀錄，體現客戶對台積公司技術論壇的重視。

台積電提到，民國111年首次舉辦實體與線上並行的技術論壇，向全球客戶揭示領先業界的先進邏輯製程、特殊製程及TSMC 3DFabric™先進系統整合服務的最新發展，包括首度推出採用奈米片（Nanosheet）電晶體的下一世代先進N2製程技術，以及支援N3與N3E製程的獨特TSMC FINFLEX™技術。

台積電總裁魏哲家指出，正處於一個科技超速進步的新數位時代，對運算能力與能源效率的需求較以往增加更快，為半導體業界開啟前所未有的成長契機，技術論壇中揭示的創新成果不僅彰顯台積公司的技術領先地位，亦代表支持客戶的承諾。

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