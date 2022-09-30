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宏碁集團已有十家小金虎！倚天酷碁股票正式公開發行

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）旗下Acer Gadget倚天酷碁股份有限公司，向證券櫃檯買賣中心申報辦理股票公開發行，已於今（30）日生效，股票代號為2432。

宏碁集團董事長陳俊聖指出，倚天酷碁成為集團內第十家公開發行子公司，逐步實踐宏碁集團多重引擎的策略。

倚天酷碁辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共600萬股，每股面額新台幣10元整，發行股份金額為6億元。倚天酷碁2021全年度營收為12.9億元、EPS 0.94元。

倚天酷碁的三大發展策略，分別為ESG、人工智慧大數據與元宇宙。除了開發「動能轉電能」的產品實踐ESG願景外，旗下的運動品牌Xplova，更是倚天酷碁拓展人工智慧大數據及元宇宙解決方案的延伸，透過軟體技術，串聯周邊硬體配件、活動紀錄及環境感知，協助消費者透過科技創造運動樂趣並養成習慣。

倚天酷碁的品牌使命是以科技與創意開發的產品實現智慧生活風格，擅長以跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案，期許將食衣住行育樂透過科技賦能，帶來更便利的生活。

倚天酷碁公司（Acer Gadget Inc.，簡稱AGT），為全球頂尖資通訊企業之一宏碁集團旗下子公司。Acer Gadget 的品牌使命是以科技與創意開發的產品實現智慧生活風格，打破人與科技間的藩籬，致力於推動數位轉型與促成智慧生活，擅長以跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案；亦以硬體優勢跨足軟體，並結合物聯網與雲端應用，持續為滿足使用者需求提供更好的服務。

宏碁 股票 Acer

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