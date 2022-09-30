記憶體市況差 美光展望損平邊緣大砍資本支出
記憶體市況持續不佳，大廠美光在美國時間29日盤後公布財報不如預期，同時展望新一季也將逼近損平邊緣（估計每股虧0.06至每股獲利0.14美元）並計畫大幅減少2023財年的資本支出應對，但長期擴張仍維持。
美光在財報電話會議提到，市場需求比先前一次電話會議的說明還要疲軟，產業調整趨勢已從消費者市場蔓延至資料中心、工業及汽車等市場，因此在DRAM和NAND的供需環境不佳下，公司積極採取措施應對。
美光計畫，2023財年廠區製造晶圓設備支出wafer fab equipment將比2022財年減少近50%。
另外美光2022財年支出全年為119.8億美元，2023財年整體資本支出將大幅減少至約80億美元，年減少約三成，並估計若市況改善將以現有庫存支應。
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