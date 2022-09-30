美光示警股價利空出盡 陸行之這麼說

美光警告市況更艱困，要大砍全年資本支出逾30%，周四股價雖收跌1.94%，盤後卻是小漲的表現，知名半導體產業分析師陸行之今（30）日表示，「在有些半導體龍頭股價續跌破近年底部，但仍嘴硬不改明年展望的時期」，美光開槍但盤後股價不重挫反而利空出盡，「這概念是建議公司盡量把壞消息一次放出來，不要硬撐」。

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）止於9月1日的年度第4季（上季）營收年減20%，為兩年多來首度出現下滑，淨利14.9億美元，年減45％，經調整後每股盈餘為1.45美元，略高於市場預估，營收為66.4億美元，不如華爾街預測。

美光預測，年度第1季（本季）營收42.5億美元、或加減2.5億美元，每股盈餘4美分、或加減10美分，可能將陷入虧損，經調整後毛利率預估將降至40.3%，都低於市場預期。

美光本季財測疲軟，同時警告市況將更加艱困，因此將大幅調降資本支出，預期今年度資本支出將約為80億美元，年減逾30%；不過，美光預測，下半年度（明年4~9月）的營收將強勁成長。

針對美光示警及股價表現，陸行之今日在臉書發文提出看法，他表示，「在有些半導體龍頭股價持續跌破近年底部，但仍嘴硬不改明年展望的時期，美國記憶體龍頭美光開了一槍，預期今年四季度（9-11月）在六年來首次邁入虧損及環比/同比營收大幅衰退，但盤後股價不重挫反而利空出盡小跌，這概念是建議公司盡量把壞消息一次放出來，不要硬撐」。

陸行之同時整理出美光財報及財測的六個重點，包括，認為營收季減的原因在於跌價／減產，美光預期四季度營收40~45億美元，季減32~40%，年減45%，遠差於彭博社分析師預期海力士的環比持平，南亞科（2408）的小跌3%，表示未來分析師下修整體相關行業公司獲利（內存／閃存記憶體製造／設備，封測，內存接口，電源管理），降評壓力大。

另外，美光預期四季度毛利率大幅下滑到25%，遠低於彭博社分析師預期海力士／南亞科的34%；美光預期四季度營業虧損（-1%), 遠低於彭博社分析師預期海力士的14%營業利潤率／南亞科的17.6%。

陸行之表示，美光公布三季度庫存4.97個月，不清楚是否是歷史新高，但應該是10年新高，季增36%，年增61%；另外，美光宣佈砍明年整體資本支出30%，砍設備支出50%，有助明年整體供需平衡，但對記憶體半導體設備商不利；美光預期 2022年 PC 市場下跌15%，符合市場預期。

台積電（2330）今日股價破底，早盤以424.5元開出，下跌10.5元，一度下滑至423元，下跌12元，為2020年9月25日以來的低點，盤中跌幅逾2%，台積電股價續往下探底，法人表示，陸行之的看法及建議，是否就是暗指台積電？