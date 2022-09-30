遠亞併聽證會 遠傳：6至12個月內整併網路、提升效益

遠傳電信（4904）合併亞太電信（3682）聽證案今天登場。遠傳總經理井琪表示，遠傳因應市場變化，考量「維持共頻」與「跟進合併」選項之最佳時機，從共頻，改成已以股份轉換方式與亞太電信合併。主要透過頻譜綜效與經濟規模，創造多贏、促進環境永續。

她表示，對遠傳來說，合併後可在半年到一年內內完成網路的整併，頻譜綜效擴大、5G升級與新服務（含企客）成長之用戶規模，擴大偏鄉的覆蓋。對亞太電信來說，及時停損，透過合併綜效，維護用戶員工權益，改善股東投資效益。另外對用戶來說，也能提升用戶體驗並加速5G普及。

遠傳電信也表示，亞太電信因建設與網路頻寬不足，過去分別與台灣大（3045）、中華電信（2412）借網，合併後可望回歸遠傳電信，並且以大網更有效率服務大眾。對主管機關來說，降低垂危事業之社會衝擊。對產業來說，三大電信規模相近，刺激創新和良性競爭；並與OTT業者和其他通訊服務業者競爭，方能促進產業健全發展。

不過，遠傳合併亞太電信，以及台灣大哥大合併台灣之星，都有頻寬超標問題，遠傳強調，不希望頻譜過度集中，確保產業公平競爭，遠亞併無論1GHz以下、3GHz以下、 6GHz以下及24GHz以上均符合規定。遠傳也表示，不同頻段的經濟效益有差，對公平競爭影響不同。若依照「信賴保護原則」，則中華電信與遠亞併皆無超頻之爭議，若主管機關認定遠傳有超頻，遠傳願繳回超頻部分。