台灣之星員工「心碎」登場 盼安置計畫比照富邦金併日盛金

國家通訊傳播委員會（NCC）今日舉行台灣大合併台灣之星聽證會，除頻譜超標議題，各界也關注消費者權益及後續員工權益問題。台灣之星員工代表今日特別穿著「心碎」男孩及「心碎」女孩的黑色T恤上台，台灣之星員工代表指出，羨慕富邦金合併日盛金的員工安置計畫，「台灣大哥大」同屬「富邦集團」，期盼也能獲得「同等」的重視與對待，因為遲未等到具體方案，已經有超過500位同仁離職。

台灣之星員工「心碎」登場後，台灣大總經理林之晨與人資等主管也與台灣之星員工對話。林之晨表示，台灣大董事長蔡明忠也相當關注員工留用及後續福利問題，台灣大也會盡全力留用員工，預計含經理級以下同仁全部留用，留用率將達97%。林之晨日前受訪時也曾提到，合併案還未能，擔憂台灣之星人才流失問題。

NCC委員王維菁也關心人才留用跟員工權益問題，台灣大人資暨行政主管洪秋雲則回覆，持續與員工洽談中，年薪將以等漁獲優於至於員工職級將依照公司規定安排。

台灣之星員工上台發言時表示，僅代表1,933位同仁，懇請主管機關，守護「台灣之星」員工的權益。

台灣大宣布合併台灣之星至今九個月，台灣之星員工表示，回想開台時，我們月租用戶僅有84萬、且流失嚴重；八年來我們始終致力於給消費者一個更物超所值的電信服務，雖然八年間經歷許多波折，但我們還是做到了，今天，台灣之星有超過280萬的用戶支持、各面向客戶滿意度大幅提升、退租明顯改善，這都是我們全體員工努力的成果。

台灣之星員工表示，我們訴求以原職原薪留用全體同仁到台灣大哥大，而非關係企業，繼續服務客戶，但遺憾的是，從宣布合併到今天，我們只聽到「精神」喊話說：「公司有遞交計畫了、會依法辦理」，但9個月來已累積超過500多位同仁離職，許多優秀員工因為遲遲等不到具體方案，擔心失業難找工作而離開電信產業。

台灣之星員工表示，留下堅守崗位的1,900多位同仁，除承擔更多工作，等待了許久在今天之前只收到公開信說「台哥大及其關係企業將依組織需求與人力，在審核通過後，持續提供經副理級和以下同仁工作機會」。剛剛我們也有看到了全數留用，但仍未承諾原職原薪留用、也沒有相關細節。

台灣之星員工表示，感謝主管機關長官們都很關心我們的權益，也要求台灣大遞交計畫文件。但直到今天，我們還沒能和台灣大進入協商階段，看到富邦日盛有好的示範，看到亞太工會和遠傳在勞動局部及NCC長官的指導下進入多次協商，這樣的差別，讓我們同仁更加惶恐不安、公司內部流言四起，同仁擔心會不會一旦審查通過，就再也沒有人能幫助我們這群沒有工會的弱勢員工？所以我們深切期盼勞動部、勞動局及NCC能參與並促成我們和台哥大進入協商，將勞資協商達成共識納入合併審查要件。