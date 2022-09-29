快訊

公投落幕 俄媒：新領土加入俄羅斯條約簽署儀式將於30日舉行

迎接國門開放！外交部：10月13日起全面恢復簽證便捷措施

首屆108課綱生心聲／學習歷程成升學誤判！揭開大學預修面紗 她曝參加活動「唯一準則」

Meta在台推Facebook Reels 同步開啟星賞功能

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

抖音帶動短影音風潮，大廠紛紛跟進搶商機。Meta宣布在台推出Facebook Reels，在Facebook或Instagram上皆能享受更趣味的短秒數影片內容，透過簡單的創意工具創作個人化 Reels。創作者可同步分享Instagram上的Reels至 Facebook，接觸更多新觀眾。

Reels是Meta旗下所有服務中成長最快的內容格式， 民眾在Facebook 上，約有一半時間花在瀏覽影音內容。據 2022年第2季資料顯示，Facebook與Instagram上Reels觀賞與互動時間成長超過3成。即日起，Facebook Reels將於陸續在台開放上線，讓創作者們與觀眾們產生更多連結與互動。

Facebook更進一步支持更多符合資格的創作者運用星賞功能獲取收益。星賞為觀眾與創作者之間的互動體驗，觀眾在看完 Reels後，可購買並傳送不同的星星數量，表達對喜愛的創作者的支持，創作者們也可以透過留言、點名與觀眾互動。

Facebook Meta

延伸閱讀

元宇宙投資大門 誰能在虛擬世界中創造價值？

富比世公布美國富豪榜！馬斯克首次奪冠 擠下貝佐斯

Meta出手整合旗下社群龍頭 FB、IG「一鍵切換」全球測試中

美國期中選舉在即 Meta封鎖來自中國大陸的假訊息作戰

相關新聞

台灣之星員工「心碎」登場 盼安置計畫比照富邦金併日盛金

國家通訊傳播委員會（NCC）今日舉行台灣大合併台灣之星聽證會，除頻譜超標議題，各界也關注消費者權益及後續員工權益問題。台...

TSIA年會 邀宏達電、廣達、鈺創分享元宇宙前景

台灣半導體產業協會(TSIA)將於10月19日舉辦2022TSIA年會，將由理事長台積電劉德音董事長開幕致詞，特邀MET...

電信合併案聽證會今登場 頻譜、勞工權益成為焦點

台灣電信圈兩宗合併案，從今（29）日開始，一連兩天舉行聽證會。今日首先登場的是台灣大哥大合併台灣之星案聽證會，頻譜超標、...

高通宣布旗艦手機晶片Snapdragon 8+ Gen 1獲三星採用

美商高通公司今（29）日宣布旗下的旗艦Snapdragon 8+ Gen 1行動平台，獲手機大廠三星採用，導入三星最新的...

英特爾攜手仁寶等8台廠 簽資料中心合作協議

為加速各式冷卻方案技術開發，美商晶片大廠英特爾今天宣布與8家台灣ODM客戶簽署合作協議，深化在資料中心的永續合作

英特爾以開放與軟體優先的方式加速開發者創新

「英特爾創新日（Intel Innovation）」大會的第二天，英特爾展示促進開放生態系方面的努力以及孕育社群創新的投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。