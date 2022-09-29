Meta在台推Facebook Reels 同步開啟星賞功能

抖音帶動短影音風潮，大廠紛紛跟進搶商機。Meta宣布在台推出Facebook Reels，在Facebook或Instagram上皆能享受更趣味的短秒數影片內容，透過簡單的創意工具創作個人化 Reels。創作者可同步分享Instagram上的Reels至 Facebook，接觸更多新觀眾。

Reels是Meta旗下所有服務中成長最快的內容格式， 民眾在Facebook 上，約有一半時間花在瀏覽影音內容。據 2022年第2季資料顯示，Facebook與Instagram上Reels觀賞與互動時間成長超過3成。即日起，Facebook Reels將於陸續在台開放上線，讓創作者們與觀眾們產生更多連結與互動。

Facebook更進一步支持更多符合資格的創作者運用星賞功能獲取收益。星賞為觀眾與創作者之間的互動體驗，觀眾在看完 Reels後，可購買並傳送不同的星星數量，表達對喜愛的創作者的支持，創作者們也可以透過留言、點名與觀眾互動。