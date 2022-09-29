英特爾攜手台廠 搶攻液體冷卻伺服器市場

英特爾搶攻資料中心市場，今年已在台推出該公司首款Open IP資料中心單相浸沒式液體冷卻完整解決方案及參考設計，如今更進一步推出Open IP Server Deployment Kit，協助客戶和廠商進行相容性驗證。

英特爾指出，資料中心朝向降低PUE值（Power Usage Effectiveness、電力使用效率）的目標前進，致力降低非IT設備的耗電量。冷卻解決方案對於資料中心達到更有效率的PUE值至關重要。為加速各式冷卻方案技術開發，英特爾與台灣ODM客戶簽署合作協議，深化合作，包括營邦（3693）、仁寶（2324）、英業達（2356）、神雲、和碩（4938）、雲達、緯創（3231）和緯穎（6669）等，希望發揮英特爾及台灣產業生態系的優勢，讓資料中心永續價值加速落地。

英特爾副總裁暨亞太日本區（APJ）總經理Steve Long表示，永續發展已成為許多企業的當務之急，英特爾已做好準備協助生態系統實現價值最大化，正與台灣ODM客戶合作，透過開放、容易部署和擴充的散熱解決方案，協助建立一個更能夠永續發展的資料中心產業生態系。

英特爾第一階段推出的資料中心單相浸沒式液體冷卻完整解決方案，是將伺服器浸入不導電的冷卻液，以流動循環的方式帶走伺服器運作時產生的廢熱。目前已完成Intel Xeon可擴充處理器概念驗證及模組化伺服器初步設計規範，解決方案也相容19吋、21吋的伺服器。

為擴展浸沒式冷卻產業生態系，並簡化部署前的驗證工作，英特爾推出Open IP Server Deployment Kit，即整合CDU、4U容量與自動控制的系統，整個生態系均可透過此套件進行伺服器、相關零組件和浸沒式冷卻的相容性驗證。英特爾也正在測試多款冷卻液，包含氟化液與客製化合成油品，增加冷卻液選擇性。

對於英特爾的方案，仁寶總經理暨執行長翁宗斌表示，在資料中心散熱設計方面，仁寶率先投入資源，驗證公司伺服器產品能相容英特爾所推廣的Open IP浸沒式系統，為顧客提供更先進並開放的選項。英業達董事長卓桐華則說，英業達使用Intel Open IP浸沒式液體冷卻解決方案，讓生態系業者在因應資料中心功率密度持續上升的趨勢時，可加速導入英特爾解決方案，強化營運效率。

和碩總經理暨執行長鄭光志指出，和碩在面對資料中心客戶不斷的追求高效能運算之際，很高興參與Intel新一代Open IP Immersion Cooling單相浸沒式液冷解決方案，這可滿足客戶在5G邊緣運算、人工智慧及機器學習等相關應用對功率和效率的需求，並協助實現綠色企業的永續發展。

廣達（2382）資深副總暨雲達科技總經理楊麒令認為，永續發展已成為資料中心維運的重要課題，雲達與英特爾共同合作開發液體冷卻方案，透過創新設計與智能化管理，不僅節省能耗，更兼顧效能提升。

緯穎總經理張順來則提到，很高興能攜手英特爾為永續資料中心發展而努力，透過伺服器晶片與系統的整合產生綜效，共同開發先進液冷散熱與系統供電最佳化技術，運用科技提升能源使用效率。