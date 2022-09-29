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台灣PCB產業碳盤查 10月26日展示成果

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

台灣電路板產業協會（TPCA）今日預告，TPCA今年啟動台灣PCB產業碳盤查，承工業局支持，與工研院產科所、資策會數轉院合作，研究已有初步成果，特於TPAC Show展期10月26日規畫永續發展論壇，期盼協助PCB產業鏈關注全球企業風險、PCB面對碳中和的挑戰及邀請指標企業做實務分享，依據議程屆時包含欣興等主管出席。

台灣電路板產業協會指出，因應全球暖化與極端氣候問題，各國政府已將零碳排當作是重要的施政目標，此趨勢將進一步影響到終端客戶以及上下游供應鏈的運作思維，甚至可說是企業營運的必要條件，作為全球領先地位的台灣電路板產業，縱使於邁向高值化的轉型路徑上已取得不錯的成績，為了持續保有競爭力，產業必須導入積極的減碳思維並立即採取行動。

台灣電路板產業協會提到，於今年成立永續發展委員會，由產官學研專家共同組成，以PCB產業擘劃淨零永續路徑與行動方針為使命。面對節能減碳的種種難題，了解現況的碳盤查是啟動的第一步。

PCB 減碳

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