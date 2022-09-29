快訊

軍方派怪手拆眷村釘子戶 屋主抗爭無用眼睜睜看家沒了

不許台灣設代表處 柬埔寨總理：我曾命人燒掉申請文件

微星推首款MEG電腦機殼MEG PROSPECT 700戰神系列

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
微星推出首款MEG電腦機殼產品：MEG PROSPECT 700 戰神系列。微星／提供
微星推出首款MEG電腦機殼產品：MEG PROSPECT 700 戰神系列。微星／提供

微星（2377）今（29）日表示，推出首款MEG電腦機殼產品：MEG PROSPECT 700 戰神系列。MEG PROSPECT 700 『戰神』系列電腦機殼是MSI第一款MEG位階產品，主要針對多工擴充需求高的創意工作者以及重度玩家所設計。

隨著INTEL、 AMD新平台，以及NVIDIA RTX 40系列顯示卡的上市，強大效能也讓新一代零組件散熱結構體積大幅增加，對機殼散熱以及安裝空間都有了更嚴苛的要求。首先在台問世的MEG PROSPECT 700R機殼，大大強化空間支援與氣流引導能力，不僅可完整支援新平台各式尺寸的E-ATX 主機板，在散熱表現上更是表現不俗。同時還搭載4.3英吋IPS觸控面板、附加多項獨家功能，大大提高可玩性與方便性，提供您絕然不同的使用體驗。

MEG PROSPECT 700R 配置 4.3 英吋IPS觸控面板，可幫助用戶輕鬆管理和控制整個系統。透過觸控面板，用戶不僅可以控制風扇的燈光效果和轉速，還可以載入各類圖檔，包括 GIF動畫、MP4影片、照片、天氣或時間…等。想再進一步瞭解系統溫度現況，還可以藉由機殼內所配置的溫度感測器得知主機的即時溫度，讓您更精準掌控系統狀態。

MEG PROSPECT 700系列機殼側面採用完全模組化設計，並提供三組側板模組讓用戶根據自己的需要進行調整。第一個模組主要是提供用戶安裝 E-ATX 主板時，提供足夠的走線空間；第二種是方便玩家整線管理，有利於建造簡潔乾淨的外觀；最後一種則是使用於系統風扇的安裝。

為了高階玩家所需，MEG PROSPECT 700系列機殼可支援EK客製化水道板，輕鬆實現高性能水冷建置。其可支援一個 CPU、兩個GPU水冷頭，並且能配置一組D5 幫浦完整套件。同時，機殼上方和前方可以各安裝一組S或P 360mm冷排。搭配EK-Matrix7 標準產品，無需彎管即可建構完整水道迴路，讓DIY玩家更能輕鬆建置客製化水冷散熱機制。

MEG PROSPECT 700系列機殼在結構上進行優化，導入大量氣流，讓散熱更為流暢。其中附帶了四組140mm ARGB 風扇，最多可安裝至十組風扇，其中還可支援最多兩組 360mm 水冷排和三組140mm風扇，讓系統散熱達到極致效果。

機殼 微星

延伸閱讀

微星新主機板 效能升級

影／受困宜蘭溪床27車66人 出動怪手改水道接駁成功救人

融合宗教與農產元素 南市水道博物館捻製文創茶飲

虎井嶼砲兵烈日下嵌制水道 新版戰鬥體適能在基層扎根

相關新聞

高通宣布旗艦手機晶片Snapdragon 8+ Gen 1獲三星採用

美商高通公司今（29）日宣布旗下的旗艦Snapdragon 8+ Gen 1行動平台，獲手機大廠三星採用，導入三星最新的...

TSIA年會 邀宏達電、廣達、鈺創分享元宇宙前景

台灣半導體產業協會(TSIA)將於10月19日舉辦2022TSIA年會，將由理事長台積電劉德音董事長開幕致詞，特邀MET...

電信合併案聽證會今登場 頻譜、勞工權益成為焦點

台灣電信圈兩宗合併案，從今（29）日開始，一連兩天舉行聽證會。今日首先登場的是台灣大哥大合併台灣之星案聽證會，頻譜超標、...

英特爾攜手仁寶等8台廠 簽資料中心合作協議

為加速各式冷卻方案技術開發，美商晶片大廠英特爾今天宣布與8家台灣ODM客戶簽署合作協議，深化在資料中心的永續合作

英特爾以開放與軟體優先的方式加速開發者創新

「英特爾創新日（Intel Innovation）」大會的第二天，英特爾展示促進開放生態系方面的努力以及孕育社群創新的投...

超酷炫！鴻海旗下鴻騰E-Bike奪紅點大賞

一年一度工業設計界奧斯卡頒獎典禮在新加坡熱鬧登場，鴻海（2317）旗下FIT鴻騰(6088.HK)設計團隊，憑藉創新且符...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。