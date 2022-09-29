微星推首款MEG電腦機殼MEG PROSPECT 700戰神系列

微星（2377）今（29）日表示，推出首款MEG電腦機殼產品：MEG PROSPECT 700 戰神系列。MEG PROSPECT 700 『戰神』系列電腦機殼是MSI第一款MEG位階產品，主要針對多工擴充需求高的創意工作者以及重度玩家所設計。

隨著INTEL、 AMD新平台，以及NVIDIA RTX 40系列顯示卡的上市，強大效能也讓新一代零組件散熱結構體積大幅增加，對機殼散熱以及安裝空間都有了更嚴苛的要求。首先在台問世的MEG PROSPECT 700R機殼，大大強化空間支援與氣流引導能力，不僅可完整支援新平台各式尺寸的E-ATX 主機板，在散熱表現上更是表現不俗。同時還搭載4.3英吋IPS觸控面板、附加多項獨家功能，大大提高可玩性與方便性，提供您絕然不同的使用體驗。

MEG PROSPECT 700R 配置 4.3 英吋IPS觸控面板，可幫助用戶輕鬆管理和控制整個系統。透過觸控面板，用戶不僅可以控制風扇的燈光效果和轉速，還可以載入各類圖檔，包括 GIF動畫、MP4影片、照片、天氣或時間…等。想再進一步瞭解系統溫度現況，還可以藉由機殼內所配置的溫度感測器得知主機的即時溫度，讓您更精準掌控系統狀態。

MEG PROSPECT 700系列機殼側面採用完全模組化設計，並提供三組側板模組讓用戶根據自己的需要進行調整。第一個模組主要是提供用戶安裝 E-ATX 主板時，提供足夠的走線空間；第二種是方便玩家整線管理，有利於建造簡潔乾淨的外觀；最後一種則是使用於系統風扇的安裝。

為了高階玩家所需，MEG PROSPECT 700系列機殼可支援EK客製化水道板，輕鬆實現高性能水冷建置。其可支援一個 CPU、兩個GPU水冷頭，並且能配置一組D5 幫浦完整套件。同時，機殼上方和前方可以各安裝一組S或P 360mm冷排。搭配EK-Matrix7 標準產品，無需彎管即可建構完整水道迴路，讓DIY玩家更能輕鬆建置客製化水冷散熱機制。

MEG PROSPECT 700系列機殼在結構上進行優化，導入大量氣流，讓散熱更為流暢。其中附帶了四組140mm ARGB 風扇，最多可安裝至十組風扇，其中還可支援最多兩組 360mm 水冷排和三組140mm風扇，讓系統散熱達到極致效果。