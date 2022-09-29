鴻海旗下疆域醫創 獲商業模式轉型獎

全球最大科技製造與服務商鴻海科技集團（2317）旗 下數位健康新創子公司「疆域醫創」今（29）日宣布獲得《哈佛商業評論》2022 年「數位轉型鼎革獎」 中，「商業模式轉型獎」中小型企業組-楷模獎。「疆域醫創」在數位健康領域，藉由「智慧硬體產 品+健康雲平臺+生態聯盟」整合軟體、硬體生態模式，透過雲端數位整合替家庭、企業、基層醫 療機構等提供一站式健康管理解決方案。本次也以此營運模式為基礎，攜手合作夥伴的創新服務理 念，獲得評審的親睞，首度入圍即獲得肯定。

「數位鼎革獎」旨在表彰數位轉型表現傑出的企業及領導人，尋找台灣特色的數位轉型案例，對台 灣邁向數位新時代，提供珍貴價值者。鴻海科技集團繼去年斬獲數位轉型領袖獎，智慧製造轉型獎 首獎等兩項大獎後，連續第二年在鼎革獎獲得肯定。評審團表示:「鴻海旗下子公司疆域醫創的得 獎亮點為結合硬體、雲端平台及合作夥伴的數位健康生態系統，為家庭及機構提供健康管理解決方 案，強調新生態、新場域、新模式、新數據四大創新服務，並已獲得各方認可與臨床採納，成效卓 越。」

疆域醫創做為鴻海「3+3」政策下數位健康領域的育成新創公司，後疫情時代積極推動商業模式數 位轉型，在台灣已與多家醫療機構、軟體服務商建立完善的健康管理解決方案。疆域醫創策略執行 長劉秉昊表示:「疆域要做的不單只是產品力強大，而是以產品為基礎，注重客戶歷程(Customer Journey)的情境設計，從而搭建起一整套健康照護生態服務系統，建立起以『家』做為遠距健康照 護的核心，落實『從院內走向院外』的創新模式讓照護服務得以於台灣奠定遠距照護的基礎並且實 際應用落實於生活中。」