研調：今年電競監視器出貨量2,050萬台 首度面臨衰退

據TrendForce最新研究顯示，今年電競監視器出貨量面臨產品上市以來首度衰退，預估下調至2,050萬台，年減10%。主因是歐洲通膨持續加劇及北美升息，嚴重影響並排擠消費性電子產品需求，加上高階顯卡上市時間延遲，也讓部分電競消費者打算延後購買。

TrendForce表示，以電競監視器平、曲市占率來看，2021年電競曲面約占41%，2022年增加至44%，預計2023年有機會達到46%，增長原因除了曲面監視器面板供給增加及高性價比外，Ultra-Wide產品市占率的提升，也是拉抬曲面產品的原因之一。

以電競監視器面板類型來看，2021年VA占比約48%，IPS居次為43%，TN則為9%；2022年TN市占率持續縮小，預計僅餘4%，VA則在面板售價具競爭力情況下，有機會竄升到52%。

值得一提的是，隨著三星顯示器（SDC）推出QD-OLED 及樂金顯示器（LGD）推出 White OLED 電競監視器面板後，OLED電競產品在2022年也開始初露頭角，預計2022年市占率約在0.4%，隨著面板陸續量產新品，加上品牌陸續加入推出OLED產品，預計2023年市占率可達2%。

展望2023年電競監視器市場，預計在面板供應種類及品牌推出的機種越來越多元情況下，2023年電競產品在整體液晶監視器市場規模變小的同時，仍有機會維持出貨成長態勢。

TrendForce認為，M型化的產品策略將有助於電競監視器市場逆勢成長，首先，低階電競產品平價化，透過降規、降成本以縮小與一般監視器的產品價差，另外可以新增100Hz產品線，取代原先的75Hz的類電競市場。

另外，高階市場持續開發如QD-OLED、OLED及Mini LED等新技術電競產品，同時增進消費者的使用體驗，以期消費者在採買監視器時，能將目光投放在電競產品，推升電競監視器的市占率。