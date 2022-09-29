台南市府攜手台積電慈善基金會、奇美食品 培育技職人才

台南市政府研考會與台積電慈善基金會合作辦理技職培力計畫，號召台南企業響應技職教育，獲奇美食品、育德工家職業學校響應。今(29)日在奇美食品進行「in台南 積幸福」奇美食品烘焙技職培力發表會。

台南市長黃偉哲表示，非常感謝台積電慈善基金會張淑芬董事長帶領團隊來到台南，藉由人才培育、產品產出、公益回饋，帶領孩子從計畫當中接觸產業。台南市府積極透過公私協力，整合產官學各界資源，將技職教育對接職場就業，協助學生就學與就業無縫接軌，不僅強化在地產業實務連結，為台南留住具競爭力的新世代人才，也讓青年朋友在台南好好就業安居。

台積電慈善基金會除在公益不遺餘力，也一直構思新方法，號召企業「用技術創造機會、給孩子一技之長，找到真心喜歡的工作。」張淑芬董事長指出，偏鄉孩子不一定喜歡學習學科，若能透過我們的培力計畫，在求學階段，給予升學之外的選擇，就可能為孩子開啟另一扇窗。期待未來能跟台南市政府一起媒合更多的企業，來幫助更多的孩子，把愛留在台灣，把愛留在家鄉。

這次活動奇美食品派出專業主廚，第一線指導學生製作檸檬吐司及紅豆麵包，並用比賽的方式請學生於指定時間內完成一定數量的麵包；此外，對餐飲服務有興趣的學生，由奇美食品幸福工廠餐廳及咖啡廳店長進行店內實務操作及銷售技巧練習，分別藉由學生表現從中評估是否適合企業。

奇美食品宋光夫董事長說，奇美食品一直以來秉持取之於社會、用之於社會的關懷心，藉由這樣的活動，讓技職體系的學生，有機會早日進入職場，同時也讓參與本活動的學生，發揮一己之力，將此活動的成果回饋給需要幫助的弱勢家庭，體會並實踐奇美食品的企業責任理念。

育德工家職業學校張榮修校長表示，有些孩子因為經濟考量或是對升學沒有興趣，畢業後會選擇馬上投入職場尋求一份正職工作，很高興能和台南市政府以及台積電慈善基金會搭起就業接軌的橋樑，提供學生工作選擇。

研考會主委戴偉峻表示，相當感謝此次參與的學校及企業，能讓即將畢業高職生實際接觸知名產業，找到就業方向，企業也能從中找到適合的人才，未來也會持續協助攜手更多台南企業持續接棒，打造社會善的循環。