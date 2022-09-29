電信合併案聽證會今登場 頻譜、勞工權益成為焦點

台灣電信圈兩宗合併案，從今（29）日開始，一連兩天舉行聽證會。今日首先登場的是台灣大哥大合併台灣之星案聽證會，頻譜超標、勞工權益成為今日聽證會上兩大焦點。

台灣大哥大總經理林之晨指出，台灣之星自4G開台以來，一直無法達到經濟規模，進入5G時代，建設成本更高，轉正遙遙無期，不堪虧損股東無意繼續投入，因此陷入垂危狀態。最終，兩家公司基於維持經濟安定以及多方權益，促成合併案。

林之晨表示，由於台灣之星虧損嚴重，且網路整併費時，在合併後第一年將對台灣大損益造成負面影響，累積前兩年台灣之星案對台灣大稅前效益為負，至第四、五年網路整併發揮綜效，進入穩定期後，預估對新台灣大整體獲利也僅占7%。因此，此案雖對台灣大有財務效益，但更重要的是對台灣之星原有客戶、員工的照顧。

台灣之星總經理賴弦五表示，與台灣大合併是不得不的決定。台灣之星投入行動通訊市場8年，總共投入逾超過800億元經營電信事業，用戶也從160萬戶成長到280萬戶，只不過280萬用戶還無法讓台灣之星轉虧為盈，8年來長期虧損，也使銀行提供貸款意願降低，但電信商必須投資網路，面對未來龐大資金需求、產業削價競爭，營運難以轉虧為盈，期望合併案審查能盡快通過，對用戶、員工、股東長期發展都有利。

對於台灣大合併台灣之星後的頻譜超頻問題，中華電信表示，雙方合併後，台灣大握有1GHz以下低頻段頻寬達60MHz，超過法規明定上限，明顯有關鍵頻率資源過度集中，而不利市場公平競爭的情形，基於法律的信賴保護及公平原則，台灣大應承諾繳回超標頻寬，踐行法遵義務。

中華電信也建議，台灣大繳回超標頻率後，NCC可單獨釋出或進一步連同相鄰的800MHz頻段一併整體規劃再釋出，及早拉近我國與國際低頻段頻寬的差距，讓我國軍警消、海巡及交通醫療等關鍵基礎設施公私部門可快捷、有效、經濟的導入公共安全與救難應變系統，強化數位基礎建設、增強關鍵基礎設施的數位韌性。

遠傳電信也認同中華電信的主張，並強調，無線電頻率使用管理辦法第12條第4項的例外規定，應僅適用於維護公平競爭、無頻率過度集中且無其他外部性大、公共利益大的領域的前提下；然而，台灣大僅以消費者權益受損、總頻寬最低等簡單說明要求適用例外條款，迄今也未說明其保留超頻頻譜所帶來的公共利益，認為台灣大應無適用例外規定的可能。

現場另外一個受到關注的議題是勞動權益。台灣之星勞方代表今日出席現場時，提出三項訴求，一是希望台灣大和台灣之星勞資雙方可以立即啟動協商，讓員工取得具體安置計畫細節；二是希望全員原職原薪留用台灣大，如有未留任者，則參照金融業離退方案；三是期盼主管機關審查時，能將台灣之星與台灣大勞資雙方協商達成共識，納入本合併案審查要件。

針對台灣之星勞方三項訴求，台灣大哥大人資副總洪秋雲表示，今年1月起就有和台灣之星聯繫安置計畫，6月份也已跟經理、副理及主管面談；基於台灣大求才若渴，對於台灣之星留下來的人員，會依本公司薪資制度任用，也會承接員工在台灣之星的年資，會依照組織、個人需求盡量做安排。