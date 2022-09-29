英特爾以開放與軟體優先的方式加速開發者創新

「英特爾創新日（Intel Innovation）」大會的第二天，英特爾展示促進開放生態系方面的努力以及孕育社群創新的投資，從晶片涵蓋到系統，再到應用以及軟體堆疊的各個層面。

透過不斷擴大的平台、工具和解決方案，英特爾專注於協助開發者提升生產力，並更有能力實現推動社會公益的潛力。英特爾推出全新工具來支援人工智慧、安全和量子運算方面的開發者，並宣布最新Project Amber認證服務的第一批客戶。

英特爾技術長Greg Lavender表示：「英特爾正在扶植開放生態系，以達成我們的軟體優先策略，這將使我們能夠共同並持續創新。英特爾是開發者社群的忠實成員，我們在軟硬體資產方面的廣度和深度，有助於透過共同創新和協作為所有人擴大機會」。

Lavender在以開發者為中心的Intel Innovation第二天開場主題演講當中，強調英特爾對開放、選擇和信任的承諾，首先是oneAPI：一個跨產業、開放、基於標準的程式設計模型，允許開發商為他們試圖解決的具體問題選擇最佳架構。在採納oneAPI和實作進展的基礎上，該計畫正轉型成一個社群論壇，以形塑oneAPI的未來方向，並滿足開發者、軟體供應商、國家實驗室、研究人員和晶片供應商與時俱進的需求。

Codeplay是英特爾的子公司，專精於推動開放標準和提供SYCL和oneAPI工具的跨平台實作，之後將承擔起oneAPI開發社群的責任。

英特爾將繼續提供使用oneAPI規範的開發者工具和容易使用的套件。英特爾oneAPI 2023工具包將於12月推出，支援英特爾即將推出的最新CPU、GPU和FPGA架構，並包含開源SYCLomatic相容性工具等。SYCLomatic協助將CUDA原始碼轉換為SYCL原始碼，進而為開發者提供運算架構方面的選擇。

英特爾還宣布6個教育和研究機構成立oneAPI卓越中心，擴大支援重要應用中的oneAPI，並拓展開發oneAPI教育課程。新的卓越中心包括北京大學軟體與微電子學院、英國科學與技術設施委員會、以色列理工學院、猶他大學與Lawrence Livermore國家實驗室（LLNL）的合作、加州大學聖地牙哥分校和柏林Zuse研究所。

對於希望以快速、高效率和特定產業方式打造新人工智慧解決方案的開發者來說，英特爾推出三款用於醫療保健產業的人工智慧參考套件：文件自動化、疾病預測和醫學影像診斷。開發者可以在GitHub找到這些新套件與7月份推出的其它四款套件。

Lavender表示：「我們的目標是讓開發者透過開源生態系或英特爾提供的產品，輕鬆獲取最好的軟體技術。」開發者可能沒有意識到，但根據Evans數據公司在2021年進行的全球開發調查顯示，約有90%的開發者正在使用由英特爾開發或最佳化的軟體。舉例來說，英特爾十多年來一直是Linux核心的主要貢獻者，最近還協助將oneDNN效能資料庫整合至TensorFlow，自動為使用此熱門人工智慧架構的數百萬人帶來高達三倍的效能提升。