IDC：9月筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板價格跌勢趨緩

根據IDC（國際數據資訊）全球專業代工與顯示產業研究團隊最新的全球大尺寸液晶顯示面板價格研究報告（Worldwide Large Panel Monthly Module Price Tracker）顯示，今年9月筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板供應持續寬鬆，但隨著此類面板月需求趨於平穩下，加上供應鏈不穩定性影響面板廠減產，將促使筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板跌幅趨緩。

IDC 全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助指出，時序進入第3季後，大尺寸液晶顯示面板廠紛紛調整生產策略，隨著韓廠三星顯示器以及樂金顯示器逐步關閉8.5代及5代生產線，其餘面板廠因應大幅衰減的面板需求而減少生產筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板，同時伴隨缺電與地震等供應鏈生產風險，成品產出與庫存逐月衰減。

另一方面，各品牌從4月開始逐月大幅砍單至今，筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板需求月跌幅已開始趨緩，有利修正過去五個月嚴重供過於求現象，預期面板價格跌幅將逐月縮減至今年底。

筆記型電腦液晶顯示面板價格方面，11.6吋 HD TN 產出已大幅減少，加上過去一年供應大幅縮窄淨化庫存，預期9月跌0.1美元；14吋 與 15.6吋 HD TN 在面板廠庫存逐月消化下，預期9月價格跌幅縮減至0.5美元；14吋 FHD IPS 在各大面板廠庫存仍位於高水位下， 9月面板價格跌幅高於同尺寸HD TN產品達1.5美元。

顯示器液晶顯示面板 部分，21.5吋 FHD TN 供應商數量與產出有限，預期9月跌價1美元。；23.8吋 FHD IPS 為今年上半年所有面板廠重壓生產的尺寸， 9月庫存壓力沉重，預期均價跌幅達3美元；27吋FHD IPS 需求修正12個月，產出庫存相對23.8吋少，預期9月價格跌2美元。