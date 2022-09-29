宏碁電競桌機 累計前8月於義、法市占第一
根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競桌機累計今年前8月份在義大利與法國兩地，分別以37%及22%市占率成為當地市場第一；除此之外，宏碁電競桌機同樣在哈薩克累計前8月份以28%成為銷售冠軍。
宏碁今日股價盤中急拉，股價午盤後勁揚，收盤收在每股21.85元，上漲0.70元或3.31%。
宏碁電競產品在歐洲締造佳績，除了北歐四國表現亮眼外，同時也在義大利與法國交出漂亮成績單。宏碁電競桌機主打高效能及獨家的散熱技術；機型外觀更採用符合EMI規範的透明側板，可降低電磁波干擾。宏碁電競品牌Predator為玩家精心設計的效能及配置，滿足追求頂尖設備的菁英玩家，強勁的銷售更凸顯在電競領域的地位。
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