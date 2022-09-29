安森美推出3款碳化矽汽車功率模組

第三代半導體大廠安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON）今（29）日宣布推出三款基於碳化矽（SiC）的功率模組，採用轉注成型技術，用於所有類型電動汽車（以下簡稱「xEV」）的車載充電和高壓 （以下簡稱「HV」）DCDC轉換。APM32系列是把SiC技術和轉注成型封裝相結合的行業首創產品，可提升能效並縮短xEV的充電時間，專用於11kW到22kW的大功率車載充電器（以下簡稱「OBC」）。

這三款模組都表現出低導通損耗和低開關損耗的優勢，結合同類最佳的熱阻和高壓隔離，可處理800V母線電壓。更高能效和更少發熱最終使得OBC的性能更加強大。它使得xEV充電更快，且續航里程更遠，而這也是消費者極為看重的兩個關鍵因素。

安森美汽車電源方案副總裁暨總經理Fabio Necco表示，新模組採用最新的SiC技術，將損耗和整體系統體積降至最低，讓設計人員實現提升充電效率和節省空間的目標。設計人員採用預配置的模組格式，便能夠更快地配置他們的設計，大大縮短上市時間和降低設計風險。

憑藉安森美的端對端SiC供應鏈能力和經過驗證的SiC MOSFET和二極體，APM32模組具備高可靠性，且每個模組都序列化，以做到完全可追溯。這些模組可在高達175℃的接面溫度（Tj）下工作，即使在具挑戰性的且空間受限的汽車應用中也能確保可靠性。

安森美電源方案部執行副總裁暨總經理Simon Keeton表示，APM32為客戶提供差異化的解決方案，它採用安森美同類最佳的封裝，充分發揮尖端前沿的SiC技術能力。

三款模組都採用小巧、強固的雙列直插式封裝（DIP），確保模組的低阻抗。頂部水冷和隔離功能符合最嚴格的汽車業界標準。沿面距離和電氣間距符合IEC 60664-1和IEC 60950-1。此外，這些模組還符合AEC-Q101和AQG 324車規標準。