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柏承撤回子公司申請A股深圳上市案

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB廠商柏承（6141）今日公告，子公司昆山柏承撤回公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所上市案。

柏承持股該子公司90.85%，公司指出，原先於110/01/05董事會及110/02/26股東臨時會決議通過本公司之子公司昆山柏承」首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所上市案，但公司綜合評估新冠疫情、下游市場需求疲軟，以及子公司柏承(南通)微電子科技有限公司籌辦期相關成本支出影響，淨利潤出現下滑，故撤回「昆山柏承」上市案。

另外公司指出，撤回「昆山柏承」上市案，對公司之財務及業務並無重大影響。公司將視子公司財務業務發展之需，彈性規劃其未來資本市場籌資計畫。

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