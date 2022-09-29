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鴻騰攜手Belkin 推iPhone 14系列保護貼等新產品

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）與Belkin International 今（29）日推出一系列適用於iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的新產品，涵蓋行動充電器、螢幕保護貼及相關配件。

配合iPhone 14系列突破性的創新功能，Belkin推出與MagSafe系統兼容、無線充電功率高達15W的配件，並以更具彈性、可靠的優質玻璃為 iPhone 螢幕帶來更堅固的保護，以及隨時隨地為iPhone用戶提供更方便的免持方式。

Belkin亞太區總經理Jenny Ng表示：「自1983年以來，我們一直是為多代Apple產品創立連接配件和充電解決方案的可靠企業。Belkin全新系列的配件讓消費者能藉著一系列強大而可靠的螢幕保護貼，安心地享受新款iPhone 14型號。不但如此，我們的行動充電配件系列涵蓋從MagSafe產品、家用式充電器到磁力充電組合，讓用戶無論是在家中、辦公室還是在旅途中，都能享用時時刻刻充滿電量的iPhone 。」

Belkin為新款iPhone提供全系列螢幕保護貼，以最新的技術為用戶帶來最佳的觸屏反應和清晰的視覺體驗。其中，UltraGlass與TemperedGlass抗菌螢幕保護貼具抗菌塗層，可減少微生物滋生，時時刻刻為手機螢幕提供保護。以下介紹的所有螢幕保護貼更附有簡易對齊托架或簡易對齊框架，協助用戶輕鬆又準確地安裝，有效避免留有氣泡。

Belkin UltraGlass抗菌螢幕保護貼採用享負盛名、由德國SchottTM設計的鋁矽酸鋰(LAS)玻璃，具有更高的強度、彈性及防刮保護功能。UltraGlass通過雙離子交換技術進行化學強化，其強度是普通鋼化玻璃的兩倍，並以一流的效能提升防撞和防刮保護，保持完美的螢幕觸控體驗。抗菌塗層除可減少螢幕上的細菌滋生，亦可讓保護貼免受微生物滋生所引致的變色及降解影響。

UltraGlass 抗菌螢幕保護貼 。Belkin／提供
UltraGlass 抗菌螢幕保護貼 。Belkin／提供
BOOST ↑CHARGE™ 磁力無線行動充電器 5K+支架 。Belkin／提供
BOOST ↑CHARGE™ 磁力無線行動充電器 5K+支架 。Belkin／提供

iPhone 14 Pro Max 螢幕 iPhone

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