黃金頻譜在哪？ 賴弦五：中華電最多的1,800MHz才是

國家通訊傳播委員會（NCC）今（29）日舉行台灣大合併台灣之星聽證會，各界關注「台台併」在黃金頻段1GHz以內頻譜超標10MHz，台灣之星總經理賴弦五表示，從頻譜釋照標金價格來看，中華電信（2412）持有最多得1,800MHz才是黃金頻段。

台灣大（3045）總經理林之晨今日親自帶隊出席「台台併」聽證會，林之晨強調，合併案是拯救電信垂危事業，拯救台灣之星的同時，維持經濟安定，維護268萬員工及台灣之星員工的權益。

接在台灣大發言之後，賴弦五一發言就開玩笑說，「大家好我是垂危事業總經理」，緩解現場肅殺氣氛。

賴弦五表示，台灣之星與台灣大哥大的合併是一個不得不為的決定，台灣之星成立八年以來，經營團隊理念沒有改變，就是對用戶帶來最高CP值的服務，八年來共投入超過800億元經營電信事業，頻率標金占321億元上繳給國庫，經營團隊盡最大努力提升用戶至280萬戶仍無法轉虧為盈，八年來累積虧損393億元。

賴弦五表示，虧損公司，銀行貸款不易，但電信行業對於頻率跟網路的投資無法停滯，隨大業者削價競爭，股東要深思退場，合併是不得不為得決定，但去年底宣布合併以來，員工人數流失超過兩成，員工努力維繫服務，員工也承擔不少壓力，希望審查流程更加快速，讓合併案早日通過。

賴弦五也提到，頻率超標議題也受到許多討論，同業提出許多似是而非的是論點，但這是昨是今非，因此嚴正表達意見與立場。

賴弦五表示，身為在場唯一經歷過3G、4G、5G的頻率標售總經理，提出以下看法，1G以內低頻，並非市場競爭絕對因素，亞太電信（3682）一直都是1GHz以內最大業者，但用戶最少，台灣大是3GHz以內是最大的業者，但用戶也落後中華電信。

賴弦五強調，1G以內低頻絕對非競爭絕對因素，3GHz以內頻段才是關鍵，尤其1800MHz才是，回顧2013年釋出行動寬頻頻率，位於900MHz的單價最低 每M標金約1.6億元，平均單價最高得1,800MHz，每M標金達6.54億元，而持有1,800MHz黃金頻譜，中華電信最多，遠傳（4904）次之，業者競標頻率最真實的標金反映市場價值，對於實際結果也吻合，1,800MHz的黃金頻段才是市場競爭得

賴弦五表示，有同業以公平為由，要求繳回900MHz，但900MHz的頻段是當年大業者競標時挑剩，但這是我們提供4G網路的主要頻段，也是280萬用戶對我們服務肯定的關鍵，因此要求繳回一半，不僅頻率資源浪費，更會損害用戶品質，這是消費者跟台灣之星無法接受的。