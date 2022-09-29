台灣大要併台星 總經理林之晨：現在是老三當自強

備受市場矚目的台灣大哥大（3045）合併台灣之星聽證會今（29）日正式舉行，但台灣大與競爭對手中華電信（2412）、遠傳電信（4904）的攻防戰已經開打一段時間。趕在聽證會提供資料截止前，中華電信、台灣大都提供了數千字陳述意見。台灣大哥大總經理林之晨則在聽證會一開始就表示，電信業競爭激烈，小業者早已虧損嚴重，台灣大哥大是在拯救嚴重虧損的台灣之星，為了用戶權益著想，他還強調，合併台灣之星初期一定對台灣大造成財務衝擊，三年內的合併效益也相當有限。合併是為了社會公益。

林之晨也強調，現在台灣大頻寬最少、營收也較低，現在是「老三當自強」，呼籲不要為了三分之一的齊頭式平等硬卡，要求交還頻寬。

中華電信表示，主要意見為「 本案存續公司1GHz以下，低頻段頻寬達60MHz超過法規明定上限(50MHz)達 10MHz(意即超標20%)，已達歷次釋照單位頻寬， 顯有關鍵頻率資源過度集中而不利市場公平競爭之情形，基於法律的信賴保護及公平原則，應繳回超標頻寬 ，維護本公司等利害關係人之權益」。