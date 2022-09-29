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頻譜大戰占媒體版面 林之晨：代表同業跟大家道歉

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今（29）日舉行台灣大（3045）合併台灣之星聽證會，台灣大總經理林之晨親自帶隊出席，林之晨強調，台灣2,300萬人口實在容不下五家業者，台灣之星也連年虧損，合併案是拯救台灣之星的同時，維持經濟安定，維護268萬員工及台灣之星員工的權益。

近期電信業者針對頻譜超標案多次透過媒體交鋒，林之晨今日也指出，因為頻譜爭議，占用媒體版面，在此代表同業跟大家道歉。

林之晨表示，頻譜是極稀缺、珍貴且昂貴的公共財，不應閒置應充分建設應用，最大化民眾上網需求，台灣大合併台灣之星後，即使頻譜增加，仍是電信三雄中頻譜最少，行動營收也是最少，台灣大合併台灣之星後，頻譜雖有所增加，但仍是三家業者中最少，換言之，這是一個老三當自強的故事，且強調五家業者設限三分之一頻譜上限是促進競爭，但五家業者設定三分之一上線則成齊頭平等，反而限制競爭。

林之晨指出，台灣大合併台灣之星後需負擔網路整併期的財務影響，合併台灣之星後前兩年累計稅前效益為負，合併第四、五年進入穩定期，也貢獻稅前淨利約7%。

台灣大也強調，經理級以下同仁員工全部留任，副處長級以上高階主管將媒合，如果不願意留下來也有優退離方案。

台灣之星 台灣大 林之晨

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