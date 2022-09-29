艾博生技抗體公司獲准進駐中科台中園區設立中科分公司

中科管理局今(29)日表示，國家科學及技術委員會科學園區審議會通過，艾博生技抗體公司進駐中科台中園區設立中科分公司，投資金額0.2億元。中科今年截至目前為止，已引進14家新投資案，投資總額191.834億元。

中科管理局表示，此案主要研發抗體及檢測／診斷試劑等產品，公司透過自有及產學合作的專利融合瘤篩選技術，提供快速客製化的抗體委託開發與生產服務(CDMO)。

此案所研發的抗體及檢測疫苗，符合近年屢爆發新興傳染病趨勢。

艾博生技抗體公司以專利技術揀選抗原單一性單株抗體融合瘤細胞技術，製造專一及高效價單株抗體，具技術提升效益，將有助於避免因國際問題引發原物料短缺或價格波動造成的通貨膨脹，並促進我國相關領域上下游產業發展，共同開拓潛在市場。