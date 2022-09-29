艾博生技抗體公司獲准進駐園區 截至8月中科新投資案金額近兩百億元

中科管理局說，截至今年8月，已引進14家新投資案，投資總額新台幣191.834億元。圖／中科管理局提供

國科會科學園區審議會昨天通過艾博生技抗體股份有限公司在中科的投資案，金額兩千萬元。該公司將在中科園區設立分公司，研發抗體及檢測技術，以及生產診斷試劑。

據指出，艾博生技抗體公司透過自有及產學合作之專利「融合瘤」篩選技術，提供快速客製化之抗體委託開發與生產服務(CDMO)。

該公司所研發之抗體及檢測疫苗，符合近年屢爆發新興傳染病趨勢，公司以專利技術揀選抗原單一性單株抗體融合瘤細胞技術，製造專一及高效價單株抗體，具技術提升效益，將有助於避免因國際問題引發原物料短缺或價格波動造成之通貨膨脹，並促進我國相關領域上下游產業發展，共同開拓潛在市場。

中科管理局說，加上本案，使得截至今年8月，已引進14家新投資案，投資總額新台幣191.834億元。