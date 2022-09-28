科學園區積體電路大成長 惟獨這項產業獨憔悴

我三大科學園區今(2022)年上半年營業額首度破2兆元，創歷年同期新高，年增19.63%。科學園區六大業中，包括積體電路、電腦及周邊、通訊及精密機械皆呈兩位數成長，惟獨光電業呈兩位數下跌。

三大園區中，今年上半年竹科營收達8,254億元、年增10.94%；中科5,715億元、年增18.37%；南科營業額有6,521億元、年增34.17%。三大園區皆有兩位數成長。

若觀察科學園區六大產業表現，其中積體電路業營業額逾1兆5,719億元、年增28.34%，主要是受惠於智慧型手機、物聯網、高效能運算與車用電子等需求強勁，帶動晶圓代工價格調漲、記憶體訂單暢旺。

因歐美市場需求成長及產品價格上漲，建置資料中心及遠距網路傳輸需求增加，電腦及周邊產業成長27.15%。緣於雲端需求持續成長，隨著缺料問題改善，車用電子出貨逐漸順暢，通訊產業成長16.26%。

由於全球製造業下游應用市場需求，回溫帶動產品價格上漲，馬達、汽車、車床、綜合加工機等大宗產品銷售強勁，加上精密機具系統朝智慧化的方向躍進，精密機械產業成長14.18%；業受惠醫療器材外銷訂單成長，加上全球防疫篩檢帶動相關檢測廠商營收，生物技術產成長6.08%。

六大業中，惟光電業上半年營業額2,460億元，呈年減16.08%。國科會分析，去年宅經濟、遠距商機墊高基期，加上今年需求下降導致面板價格下跌、市場需求疲軟，以及終端品牌持續調節庫存所致。

外界關切面板業轉型，吳政忠表示，未來平板將不再只是一片四四方方，而是要融到生活各面向，例如結合醫療，或做更高階面板。