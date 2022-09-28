英特爾：明年PC市場應會成長

晶片大廠英特爾於28日凌晨由執行長基辛格親自上陣，於第2屆Intel Innovation活動中發表最新第13代桌機處理器等新品。針對整體PC市況，英特爾PC客戶運算事業群副總裁高嵩認為，明年的PC市場應該會比今年有所成長，今年的PC市場呈現下滑，而接下來幾年內，均有成長機會。以過往幾年的經驗來看，電競PC是成長最快的部分。

英特爾採用Intel 7製程打造最新一代處理器產品，持續採用混合架構，除了效能核心（P-core）外，效率核心（E-core）數量也倍增，可處理多種運算密集型工作負載，同時還推出新的Intel 700系列晶片組。

值得注意的是，英特爾第13代桌機處理器的中高階i7與i9等級產品，定價並沒有因為通膨而上漲，還是維持與前一代相同的409美元及589美元，僅i5等級的新品定價，從上一代的289美元，小漲至319美元。