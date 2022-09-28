英特爾：明年PC市場應會成長
晶片大廠英特爾於28日凌晨由執行長基辛格親自上陣，於第2屆Intel Innovation活動中發表最新第13代桌機處理器等新品。針對整體PC市況，英特爾PC客戶運算事業群副總裁高嵩認為，明年的PC市場應該會比今年有所成長，今年的PC市場呈現下滑，而接下來幾年內，均有成長機會。以過往幾年的經驗來看，電競PC是成長最快的部分。
英特爾採用Intel 7製程打造最新一代處理器產品，持續採用混合架構，除了效能核心（P-core）外，效率核心（E-core）數量也倍增，可處理多種運算密集型工作負載，同時還推出新的Intel 700系列晶片組。
值得注意的是，英特爾第13代桌機處理器的中高階i7與i9等級產品，定價並沒有因為通膨而上漲，還是維持與前一代相同的409美元及589美元，僅i5等級的新品定價，從上一代的289美元，小漲至319美元。
品牌業者分析，英特爾這次新款桌機處理器的定價較有競爭力，對桌機市場有一定幫助，不過目前產業最大問題不在新產品競爭力，而是各家業者手上仍有大量庫存待消化，預期仍要等到明年，庫存問題才可完全解決。
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