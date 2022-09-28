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英特爾：Intel 4製程發展進度符合預期

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

關於英特爾製程技術發展，該公司PC客戶運算事業群副總裁高嵩於28日表示，英特爾已規劃在4年之內發展5個製程節點，屆時製程技術將領先業界，而目前的發展進度符合預期。

高嵩特地來台，28日出席「Intel Taiwan Open House 2022」活動，並做出以上表示。

英特爾執行長基辛格也說到，通常是2年才會進展一個技術世代，因此該公司上述的製程技術發展規劃速度，可能讓外界認為英特爾的計畫很瘋狂，但其實是因為該公司已決定要全力邁向未來。

英特爾已有Intel 7製程，Intel 4製程將於今年下半準備量產，2023年相關產品開始出貨，後續還有Intel 3製程將於明年下半年準備開始生產。至於Intel 20A製程（相當於2奈米）預計將從2024年逐步量產，Intel 18A製程原預計2025年初問世，但已提早到2024年下半。

Intel 英特爾

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